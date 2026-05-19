Το Disney+ θα μεταδώσει ζωντανά τα Φεστιβάλ Bonnaroo, Lollapalooza και Austin City Limits

Το Disney+ θα μεταδώσει ζωντανά τρία μεγάλα Φεστιβάλ του 2026 στις ΗΠΑ: Bonnaroo (11-14 Ιουνίου), Lollapalooza (30 Ιουλίου-2 Αυγούστου) και Austin City Limits (2-4 Οκτωβρίου και 9-11 Οκτωβρίου).

Και τα τρία Φεστιβάλ που παράγονται από τη Live Nation θα μεταδοθούν στις δύο πλατφόρμες - Disney+ και Hulu - για πρώτη φορά, δίνοντας στους συνδρομητές πρόσβαση στις μεγαλύτερες συναυλίες των Φεστιβάλ σε πραγματικό χρόνο.

Κάθε ζωντανή μετάδοση - live streaming των Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει επίσης αποκλειστικό περιεχόμενο από τα παρασκήνια, όπως συνεντεύξεις, στιγμιότυπα, πλάνα από τους χώρους και πολλά άλλα.

«Τα μουσικά Φεστιβάλ ήταν κάποτε εμπειρίες που προορίζονταν για τους ανθρώπους που μπορούσαν να βρίσκονται φυσικά εκεί», δήλωσε ο Κέβιν Τσέρνετ, επικεφαλής Παγκόσμιων Συνεργασιών Μέσων Ενημέρωσης στη Live Nation. «Τώρα γίνονται παγκόσμιες ζωντανές στιγμές που οι θαυμαστές θέλουν να βιώσουν μαζί σε πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Η επέκταση αυτής της συνεργασίας με τηνDisney+ και το Hulu επιτρέπει σε αυτά τα Φεστιβάλ να προσεγγίσουν τους μουσικόφιλους σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα». Το Bonnaroo Music and Arts Festival πραγματοποιείται στο Μάντσεστερ του Τενεσί, το Lollapalooza στο Σικάγο και το Austin City Limits στο Όστιν του Τέξας.

Πηγή: skai.gr

