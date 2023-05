Τι να κάνω σήμερα: Πέντε προτάσεις για ένα ευχάριστο βράδυ Δευτέρας

Τι να δείτε - Πού να πάτε σήμερα 15 Μαΐου

Κινηματογραφικές Προβολές

1. Queer Movie Nights: Φεστιβάλ LGBTQI+ Ταινιών στον Κινηματογράφο Τριανόν

«My Father Marianne»

To «Queer Movie Nights» επιστρέφει για 2η χρονιά στον κινηματογράφο Τριανόν στις 15-17 Μαΐου 2023. Μια γιορτή του queer κινηματογράφου με διεθνείς παραγωγές, πρεμιέρες, ελληνικές ταινίες και ειδικούς καλεσμένους στην καρδιά της Αθήνας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας & Ιντερφοβίας*. Δευτέρα 15 Μαΐου, 18.00: «Everybody’s Got Somebody… Not Me», Raúl Fuentes, Μεξικό, 2012, 95’. 20.00: «My Father Marianne», Mårten Klingberg, Σουηδία, 2020, 110’. 22.15: «The Wound», John Trengove, Γαλλία/Ολλανδία/Ν.Αφρική/Γερμανία, 2017, 88’.

15-17 Μαΐου 2023

Εισιτήριο: 3 ευρώ ανά προβολή, 5 ευρώ ημερήσιο. Προπώληση: viva.gr.

Κινηματογράφος Τριανόν, Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, Αθήνα. Τηλ.: +30 210 8215469. Email: leo@trianon.gr. | http://www.trianon.gr/v1/

2. Τεκμήρια Αναπνοής: Ολοκληρώνεται η έκθεση των Πάσκουα Βοργιά και Παύλου Φυσάκη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Έως τις 17 Μαΐου, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός μια έκθεση που δίνει νέα πνοή σε αρχειακά ίχνη, οικογενειακά κειμήλια, ιστορικά ντοκουμέντα, όλα όσα αποτελούν δηλαδή «Τεκμήρια Αναπνοής». Με το «Documents of Breathing» («Τεκμήρια Αναπνοής») η Πάσκουα Βοργιά και ο Παύλος Φυσάκης αναζητούν τα ακροσφαλή στηρίγματα της μνήμης. H έκθεση αποτελεί μια προσπάθεια συλλογής κομματιών που, όταν ενωθούν, «ανα-βιώνουν» την Ιστορία, τεκμηριώνοντας το τέλος του χρόνου. Αυτά τα θραύσματα ζωής συνθέτουν τα «Documents of Breathing». Ένα σκοτεινό δάσος, μια θάλασσα, η άβυσσος ή το γέλιο ενός παιδιού. Εικόνες με αρχετυπική, κρυπτική ή αλληγορική σημασία αγκιστρώνονται μέσα από τις λεζάντες τους σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή και συνθήκη και συνομιλούν με ένα ιστορικό μνημείο, ένα ζευγάρι που αγκαλιάζεται, ένα μαγικό δαχτυλίδι, stills από μια soft porn ταινία του ’70 ή ένα φωτορομάντζο. Και όλα μπορούν να είναι ταυτόχρονα ιστορικά τεκμήρια και οικογενειακά κειμήλια – ακόμα και ένας ουρανός.

Διάρκεια Έκθεσης: 20 Απριλίου έως 17 Μαΐου 2023

Ωράριο: Δευτέρα/Τετάρτη/Κυριακή: 11:00 – 15:00. Πέμπτη/Παρασκευή: 11:00 – 20:00. Σάββατο: 11:00 – 19:00

Είσοδος Ελεύθερη

Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα. Τηλ: 210 322 1917 – 5310. Ε: lsparnas@otenet.gr | https://lsparnas.gr/

