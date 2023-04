The Witcher: Bγήκε το teaser και γίνεται χαμός!

Έχουμε και ημερομηνία πρεμιέρας

Η παραγωγή της τρίτης σεζόν του επιτυχημένου «The Witcher» έφτασε στο τέλος της και πλέον γνωρίζουμε ότι θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιουνίου.

Το Netflix κυκλοφόρησε μάλιστα και το teaser του νέου κύκλου, το οποίο εντυπωσιάζει με τις σκηνές του.

Οι θαυμαστές του «The Witcher» του Netflix εξακολουθούν να επεξεργάζονται όλα όσα συνέβησαν στην εκρηκτική δεύτερη σεζόν της σειράς, οπότε οι δημιουργοί δεν έχουν χρόνο για χάσιμο για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του Γκέραλτ και της Σίρι. Το δίκτυο πριν αρκετό καιρό, ανακοίνωσε τέσσερις ηθοποιούς που εισέρχονται στο καστ.

Πρόκειται για τους Robbie Amell (Upload), Meng’er Zhang (Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings), Hugh Skinner (Mamma Mia Here We Go Again!) και Christelle Elwin (Half Bad).

