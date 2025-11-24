Το «The Wall» έρχεται απόψε, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 21.00, με ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο. Ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, που έχει καταφέρει να αποκτήσει 14 παιδιά -από 2,5 μέχρι 25 ετών- εισβάλει στο πλατό καθώς θέλει να εκπληρώσει μια λίστα με στόχους.

Ο Θοδωρής και η Παρασκευή ξεκίνησαν να δημιουργούν την οικογένειά τους, έχοντας ως «κοινή γραμμή» να κάνουν όσα παιδιά τους χαρίσει ο Θεός. Σήμερα, έχουν ένα σπίτι γεμάτο από παιδικές φωνές, υποχρεώσεις και πολλή χαρά. Ζουν μια γεμάτη καθημερινότητα και μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αγάπη και ελευθερία. Στόχος του Θοδωρή, μέσα από τη συμμετοχή τους στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, είναι να αγοράσει στη σύζυγό του ένα καινούργιο 9θέσιο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της οικογένειας και φυσικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Οι ανάγκες είναι πολλές.

Μέσα από τρεις γύρους γεμάτους αγωνία, συγκίνηση και ανατροπές, ο Θοδωρής και η Παρασκευή έρχονται αντιμέτωποι με τον εντυπωσιακό «Τοίχο» και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων και να ποντάρουν στρατηγικά. Θα καταφέρουν να εκπληρώσουν τους στόχους τους;

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

«The Wall»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

