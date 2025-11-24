Το «The Wall», το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, επέστρεψε ανανεωμένο στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο. Στον πρώτο μήνα προβολής του, έχει αποκτήσει το δικό του κοινό, χαρίζοντας δυνατές συγκινήσεις, ανατροπές και σούπερ χρηματικά ποσά που αλλάζουν τη ζωή των παικτών!

12 ζευγάρια παικτών –το καθένα με τον δικό του στόχο- έχουν βρεθεί μπροστά στον γιγαντιαίο «Τοίχο» και, σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την τύχη, κλήθηκαν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. Τα περισσότερα από αυτά έχουν καταφέρει να τον γκρεμίσουν, με αποτέλεσμα να έχουν δοθεί πάνω από 230.000 ευρώ και να επιβεβαιώνουν τη φήμη του ως ένα από τα πιο γενναιόδωρα παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή...

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

«The Wall»

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

