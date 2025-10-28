«The Wall»: Δύο αδέλφια έγραψαν ιστορία κερδίζοντας 82.260 ευρώ!

Στο χθεσινό επεισόδιο (27/10) του «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο, δύο αδέλφια στάθηκαν μπροστά στον γιγαντιαίο «Τοίχο» όχι για τον εαυτό τους, αλλά για ένα ολόκληρο νησί. Με χαμόγελο, πίστη και συγκίνηση, έβαλαν στόχο να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να τα κάνουν δωρεά στο Κέντρο Υγείας της Αμοργού.

Η Χαρά, μία δυναμική γυναίκα που τον τελευταίο χρόνο άφησε τη ζωή στη Θεσσαλονίκη και πήγε στο όμορφο νησί της Αμοργού, άνοιξε το δικό της all day café-bar, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ποιότητα ζωής. Ο Χρήστος, στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας, μόλις τελειώσει τη θητεία του και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες με τα παιδιά του, θέλει να ακολουθήσει την αδελφή του στο νησί. Οι δυο τους απάντησαν σε ερωτήσεις γνώσεων και πόνταραν στρατηγικά. Άλλοτε με θετικά αποτελέσματα, άλλοτε με αρνητικά και την αγωνία να «χτυπά» κόκκινο!

Τα δύο αδέλφια, λοιπόν, γκρέμισαν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» και έφυγαν με 82.260 ευρώ, πετυχαίνοντας τον σκοπό τους!

Δείτε το απόσπασμα:

Ο Χρήστος ανακοινώνει τι έκανε με το Συμβόλαιο και η Χαρά το τελικό ποσό:

Τι θα δείτε απόψε (28/10) στις 21.00

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται δύο αδελφικούς φίλους, τον Ευθύμη και τον Χρήστο. Παιδιά με κοινή νοοτροπία, κοινές ανησυχίες και αγάπη για τη μάθηση, μεγάλωσαν παρέα, αλλά οι δρόμοι τους χωρίστηκαν μετά το σχολείο. Ο Χρήστος έφυγε για σπουδές στον Καναδά και ο Ευθύμης στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, ζουν σε διαφορετικές πόλεις, έχουν φτιάξει ο καθένας τη δική του οικογένεια και καθημερινότητα, αλλά η φιλία τους παραμένει ισχυρή. Οι δυο τους θέλουν να καταφέρουν, μετά από τόσα χρόνια, να κάνουν ένα ταξίδι όλοι μαζί, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά και τις συζύγους τους να γνωριστούν καλύτερα και να ζήσουν αξέχαστες στιγμές σε έναν εξωτικό προορισμό...

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Δείτε το trailer:

