Το «The Voice of Greece» δίνει για ακόμη μία εβδομάδα τριπλό ραντεβού, από την Παρασκευή 28 έως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη φάση: των Knockouts!

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, υποδέχονται στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού τους εναπομείναντες διαγωνιζόμενους, που διεκδικούν τα τελευταία «εισιτήρια» για την επόμενη και πιο κρίσιμη φάση. Κάποιες από τις ερμηνείες ξεσηκώνουν και άλλες συγκινούν τους coaches και το κοινό που βρίσκεται στο στούντιο. Πλέον, καμία απόφαση δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται... Άραγε, πώς θα διαμορφωθούν οι τέσσερις ομάδες; Σε ποια βρίσκεται η Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος;

Παρουσιάζει ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος εμψυχώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαγωνιζόμενους και υπενθυμίζει στους coaches ότι πρέπει να πάρουν την πιο σωστή απόφαση.

SAVE THE DATE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ:

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Μάνος Πυροβολάκης συνδέονται με μία φιλία πολλών χρόνων, καθώς και μία επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία το 2008. Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 21.00, συναντιούνται στη σκηνή του #TheVoiceGR και αισθάνονται σαν να μην πέρασε μια μέρα. Οι δυο τους έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: κρητικά τραγούδια, τραγούδια που έχει γράψει και ερμηνεύσει ο Μάνος Πυροβολάκης και μία ξεχωριστή διασκευή του εμβληματικού «My Number One». Η Έλενα, ο Μάνος και η κρητική λύρα του...

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

