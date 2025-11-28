Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει το οδοιπορικό της στην Εύβοια. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τον Αύγουστο του 2021, η Βόρεια Εύβοια δέχθηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα όταν κάηκαν περίπου 570.000 στρέμματα γης. Στην Κοκκινομηλιά, κάηκαν περίπου 18.000 στρέμματα, 22 σπίτια και 1 εκκλησία. Όπως λένε οι κάτοικοι, τα χρήματα των αποζημιώσεων δεν φτάνουν για να καλύψουν το σύνολο των ζημιών που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Εκφράζουν ανησυχία και για το 7ετές πρόγραμμα στο οποίο έχουν ενταχθεί, αλλά δεν ξέρουν τι μέλλει γενέσθαι, ενώ σημαντικά έχει πληγεί και η κτηνοτροφία στην Εύβοια.

Τον Απρίλη του 2025, μια δολοφονία σόκαρε την τοπική κοινωνία της Χαλκίδας. Ένας 50χρονος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, δολοφονήθηκε από έναν 75χρονο στην περιοχή του Μύτικα, ενώ στη συνέχεια ο δράστης αυτοκτόνησε. Η τραγωδία συνέβη αφού ο 50χρονος είχε αποκτήσει το σπίτι του δράστη μετά από πλειστηριασμό. Ο αδερφός του θύματος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής.

Οι σχολικές υποδομές στη Χαλκίδα καταρρέουν. Δύο περιστατικά, που συνέβησαν τον περασμένο μήνα, έφεραν στην επιφάνεια τα χρόνια προβλήματα υποδομών των σχολικών κτιρίων στη Χαλκίδα – ηλεκτροπληξία μας 13χρονης όταν πήγε να ανάψει το φως στις τουαλέτες, ένα βραχυκύκλωμα στα ΕΠΑΛ, ενώ ένα σχολείο για παιδιά ειδικής αγωγής στεγάζεται σε κοντέινερ από το 2008.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.