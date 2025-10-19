Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Το «The Voice of Greece» επέστρεψε και αυτό το Σάββατο με νέο επεισόδιο γεμάτο μουσική, εκπλήξεις και δυνατές φωνές! Οι coaches Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου βρέθηκαν ξανά στις καρέκλες τους, αποφασισμένοι να συμπληρώσουν τις ομάδες τους με τα πιο ξεχωριστά ταλέντα.

Οι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή του #TheVoiceGR και ερμήνευσαν αγαπημένα τραγούδια, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές, απρόσμενες επιλογές και ξεχωριστές ερμηνείες που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των coaches και του κοινού.

Ωστόσο, μια διαγωνιζόμενη κατάφερε να φέρει… αναστάτωση! Η εμφάνισή της έκανε τους coaches να μετατραπούν σε ήρωες του «Game of Thrones», διεκδικώντας την με πάθος και ατάκες που χάρισαν άφθονο γέλιο στο κοινό.

