«The Voice of Greece»: Η κορυφή ανήκει στον μουσικό διαγωνισμό του ΣΚΑΪ

Το «The Voice of Greece» έχει επιστρέψει πιο δυνατό από ποτέ στην τηλεοπτική πραγματικότητα, καταγράφοντας μία εντυπωσιακή πορεία. Το 7ο επεισόδιο των Blind Auditions, που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αύξησε ακόμη περισσότερο τα ποσοστά τηλεθέασης του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 28,1% και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21,2%. 2.436.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, έστω για 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης ως παρουσιαστής και οι τέσσερις αγαπημένοι coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου δίνουν ραντεβού και απόψε στις 21.00, διεκδικώντας νέες φωνές και επιφυλάσσοντας πολλές εκπλήξεις!

Δείτε το trailer:

