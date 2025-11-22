Από το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, το «The Voice of Greece» έχει περάσει στη δεύτερη φάση: των Knockouts! Μία φάση γεμάτη αγωνία, ανατροπές, ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και το τηλεοπτικό κοινό πιστό στο ραντεβού!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 20,9%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 13,1%. 2.153.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για 1’ στη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε σε υψηλές θέσεις στην πλατφόρμα του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά τις ερμηνείες των διαγωνιζόμενων και τις επιλογές των coaches σχετικά με το ποιους επέλεγαν για να συνεχίσουν τη διαδρομή προς τον μεγάλο τελικό.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται και απόψε στις 21.00, τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου, για να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους: Με ποιους διαγωνιζόμενους θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση; Σε ποιες φωνές θα πατήσουν το button του «Steal», δίνοντας άλλη μία ευκαιρία;

Ακόμα, ένα μοναδικό act του Χρήστου Μάστουρα και του Στράτου Αντιπαριώτη/STAN έρχεται να μας ξεσηκώσει!

