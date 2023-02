The Voice of Greece: Άρχισαν τα cross battles με μονομαχίες στο νήμα

Τα cross-battles όμως συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα, με 14 ακόμα παίκτες να διαγωνίζονται σε ζευγάρια

Το πρώτο live του The Voice είναι γεγονός! Ύστερα από εβδομάδες οντισιόν, knockouts και battles οι καλύτεροι διαγωνιζόμενοι έφτασαν στην επόμενη φάση. Ο ανταγωνισμός ήταν για άλλη μια φορά σκληρός και μερικοί κριτές είδαν παίκτες τους να αποχωρούν.

Με τον Γιώργο Λιανό να απουσιάζει στον Άγιο Δομήνικο, ήταν η Φαίη Σκορδά αυτή που ανέλαβε την παρουσίαση του πρώτου live του «The Voice of Greece». Η όμορφη παρουσιάστρια μπήκε υπέρλαμπρη και εντυπωσιακή στη σκηνή, από την οποία θα μας κρατάει συντροφιά μέχρι και τον τελικό.



Φυσικά, οι αναφορές στον Γιώργο Λιανό δεν έλειψαν. Εξάλλου, και ο ίδιος ήθελε να είναι παρών στο πρώτο live. Μπορεί αυτό να μην έγινε με φυσική παρουσία, όμως η τεχνολογία «έσβησε» την απόσταση και τον έφερε στο πλατό. «Είσαι ο Survivor της καρδιάς μας», είπε η Φαίη Σκορδά για να απαντήσει ο Γιώργος Λιανός:

«Κάτσε, μισό λεπτό γιατί τα σημειώνω ένα ένα αυτά που έχουν πει οι coaches. Ο Ρουβάς είπε «πιο λαμπεροί μαζί σου Φαίη», «χαίρομαι που είσαι εσύ εδώ και όχι ο άλλος». Τι είπε ο Αργυρός; Κάτι είπε ο Αργυρός που δεν θυμάμαι αλλά μόνο ο Μουζουράκης μού στάθηκε! Φαίη Σκορδά, καλώς ήρθες στην παρέα του The Voice».





Στο τέλος της βραδιάς, ο Πάνος Μουζουράκης είδε δύο παίκτες του να προχωρούν στην επόμενη φάση, όσους και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Σάκης Ρουβάς. Μόνο η Έλενα Παπαρίζου είδε έναν παίκτη της να συνεχίζει.



Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, άκρως εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Dodona. Η αισθαντική της ερμηνεία στο «When a Man Loves a Woman» άφησε τους πάντες άφωνους και στάθηκε ικανή για να της δώσει το εισιτήριο για τη συνέχεια.

Μάλιστα, επικράτησε του Julio Imeri από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου με το συντριπιτικό ποσοστό του 89% στην προτίμηση του κοινού.

Περισσότερο οριακά τα πράγματα στη μονομαχία της Μάρως Μαγγανιάρη με τον Λάζαρο Κατσίπη. Με ποσοστό 56% η παίκτρια από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη επικράτησε έστω και οριακά και θα συνεχίσει να διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης φωνής της Ελλάδας. Η ίδια ερμήνευσε εξαιρετικά το «Who's Lovin' You», ωστόσο ακόμα και έτσι, κέρδισε στο νήμα.



Τα cross-battles συνεχίζονται την επόμενη εβδομάδα. 14 ακόμα παίκτες θα διαγωνιστούν σε ζευγάρια, όμως μόλις επτά θα συνεχίζουν στον διαγωνισμό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.