Το έκτο επεισόδιο του «The Floor», που μεταδόθηκε χθες (20/11), χαρακτηρίστηκε από την έντονη χρήση της «τυχαίας επιλογής» και από την... επιθετική στρατηγική. Στην πρώτη περίπτωση, οι παίκτες επέλεγαν σπάνια να συνεχίσουν μετά τη νίκη, προτιμώντας την ασφάλεια. Στη δεύτερη περίπτωση, προσπαθούσαν να βγάλουν εκτός παιχνιδιού κάποια από τα μεγάλα φαβορί. Χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η Μαρία, τελευταία νικήτρια του προηγούμενου επεισοδίου, επίλεξε την ασφάλεια του «The Floor» και την προστασία των τετραγώνων που κατέκτησε πρόσφατα. Έπειτα, ξεκίνησε μια σειρά στρατηγικών αναμετρήσεων γνώσεων μέχρι να μάθουμε τους δύο κορυφαίους παίκτες και, ταυτόχρονα, να πάθουμε ένα πολλαπλό... déjà vu. Ο Χρίστος Χ. και η Μαρία, με 17 και 10 τετράγωνα αντίστοιχα, ξανά βρέθηκαν απέναντι και αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Ξένες σειρές». Εκείνη, επικράτησε με σχετική άνεση και κέρδισε, για δεύτερη φορά, 2.000 ευρώ, φθάνοντας συνολικά τις 4.000 ευρώ!

Τι είδαμε να συμβαίνει στο επεισόδιο:

Η Μαρία επέστρεψε στην ασφάλεια του «The Floor» και η τυχαία επιλογή έφερε στο προσκήνιο την Ίνα. Εκείνη, επίλεξε να αναμετρηθεί με την Πέπη στην κατηγορία «Αντίκες», θεωρώντας ότι θα τα πάει καλά. Γεγονός που δεν συνέβη.

Ακολούθησε ο Βασίλης, ο οποίος προκάλεσε ένα από τα μεγάλα φαβορί: τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας επικράτησε, πέρασε στη δεύτερη θέση και επέστρεψε στη βάση του. Μόνο που ο Δήμος, ένας ακόμα νέος παίκτης που ήρθε στο προσκήνιο, προκάλεσε κι αυτός τον Αχιλλέα. Εκείνος, όμως, είναι πολύ δυνατός για να βγει εκτός παιχνιδιού.

Η Αθηνά προκάλεσε τον Άνθιμο στην κατηγορία «Ηλεκτρονικά & Gadget». Ο Άνθιμος νίκησε, απέκτησε 2 τετράγωνα και συνέχισε, φθάνοντας τα 9 τετράγωνα. Εκείνος, συνέχισε εναντίον του Χρίστου Χ., αλλά ηττήθηκε. Αποτέλεσμα; Ο Χρίστος Χ. πήγε στην κορυφή με 17 τετράγωνα!

Οι μονομαχίες γνώσεων συνεχίστηκαν με ρυθμό και ένταση, αλλά πολλοί από τους παίκτες προτιμούσαν να επιστρέψουν στην ασφάλεια του «The Floor».

Συνολικά, 40 παίκτες συνεχίζουν στο 7ο επεισόδιο. Ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα πιο κρίσιμος: όσο πλησιάζουμε στον μεγάλο τελικό, οι στρατηγικές κινήσεις και οι μονομαχίες αναμένονται καταιγιστικές!

