«The Floor»: Αρκεί μια μονομαχία για να αλλάξει τα πάντα; Την Πρωτομαγιά στις 21.00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε trailer

Το «The Floor», το απόλυτο game show γνώσεων και στρατηγικής, έρχεται και αυτή την Παρασκευή 1η Μαΐου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, με ένα νέο επεισόδιο. Αυτό επιφυλάσσει συναρπαστικές αναμετρήσεις και έντονες ανατροπές, ενώ ένα νέο «όπλο» προστίθεται στη φαρέτρα εκείνων που κερδίζουν τρεις συνεχείς μονομαχίες: Η Ανταλλαγή δίνει το δικαίωμα σε όποιον την αποκτήσει να «κλέψει» την κατηγορία του αντιπάλου του!

Οι 80 εναπομείναντες παίκτες παίρνουν θέση στην αρένα γνώσεων και είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να έρθουν πιο κοντά στο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ! Ο Φώτης με 6 τετράγωνα ξεχωρίζει, προσθέτοντας επιπλέον άγχος στους τριγύρω του. Σε απόσταση αναπνοής τον ακολουθούν οι Γιάννης Φ. και Γιάννης Μ. με 5 τετράγωνα ο καθένας, ενώ αισθητή κάνουν την παρουσία τους ο Βαγγέλης με 4 και ο Ίωνας με 3 τετράγωνα, αντίστοιχα.

Ο Γιάννης Φ., νικητής της τελευταίας μονομαχίας αποχώρησης του 2ου επεισοδίου, καλείται να ανακοινώσει στον Γιώργο Λιανό την επόμενη κίνηση του: Θα προκαλέσει κάποια νέα μονομαχία ή θα παραμείνει στην ασφάλεια του «The Floor»;

Ένας νέος παίκτης έρχεται στο προσκήνιο και έχει... όρεξη να κερδίσει τους αντιπάλους του και κατ’ επέκταση το «Χρυσό Τετράγωνο». Κάποιοι από αυτούς, όμως, δεν προτίθενται να τού χαριστούν τόσο εύκολα... Ακόμα, η τυχαία επιλογή φωτίζει το τετράγωνο μιας παίκτριας, η οποία έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: από την αφάνεια, να σκαρφαλώσει στην κορυφή της κατάταξης!

Πώς θα διαμορφωθεί η τελική κατάταξη των παικτών και ποιοι δύο θα «κονταροχτυπηθούν» για τα 2.000 ευρώ του τρίτου επεισοδίου;

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

Πηγή: skai.gr

