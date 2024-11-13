Κατερίνα Ζαρίφη: Επιστρέφει στην τηλεόραση; Τι λέει η ίδια;

Καιρό τώρα ακούγονται διάφορες φήμες που αφορούν το τηλεοπτικό μέλλον της Κατερίνας Ζαρίφη και την ενδεχόμενη επιστροφή της. Ανάμεσα σε αυτές και το ενδεχόμενο μιας εκπομπής στο Open, στο δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά όχι αυτής που έκανε πέρυσι, αλλά και της ένταξής της στην ομάδα της εκπομπής Buongiorno της Φαίης Σκορδά.

Μάλιστα όπως ακούγεται το προσεχές διάστημα θα βρεθεί ως καλεσμένη στο πάνελ της εκπομπής σε ένα τύπου guest δοκιμής, όπως και άλλα πρόσωπα που εν δυνάμει θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εκπομπή της Σκορδά περεταίρω για να πάει «τρένο» ως το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν.

Η ίδια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και ήταν αρκετά αποκαλυπτική.

-Να πούμε καλή επιστροφή;

«Να πούμε; Ξέρω κι εγώ; Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μέχρι να μπεις πλατό, να βάλεις ψείρα και να μπει και η τζίφρα δεν μπορώ να πω. Ότι συζητάω πράγματα, ναι, που είναι για τη δεύτερη σεζόν, ναι. Δεν θέλω και να λέω κάτι και να μην ισχύσει. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής λένε για επιστροφή… Επιστροφές, καταστροφές; Γειά σου Ετεοκλή μου τι κάνεις αγάπη μου; Γιατί έχεις νεύρα; Το λέω για τη μέρα εκείνη που είπα κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Γιατί δεν τ’ άρεσε; Εγώ μιλούσα για το δικό μας κομμάτι. Εννοείται ότι κάθε εκπομπή έχει τα δικά της δεδομένα και εννοείται ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος»

-Ο Παύλος Σταματόπουλος είπε θα βάλει βέτο …

«Ο Παύλος είναι οικογένεια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του για την απάντηση αν του λείπω από την τηλεόραση. Μα τι να του λείπει, κάθε Κυριακή μαζί τρώμε. Το ρήμα λείπω δεν είναι δόκιμο για την τηλεόραση. Αν είναι δική μου απόφαση θέλω όλα τα παιδιά από πέρυσι, αν είναι να ενταχθώ σε κάποια εκπομπή φαντάζομαι θα υπάρχουν παιδιά»

-Ακούστηκε ότι θα ήθελες να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή με Ντορέττα Παπαδημητρίου και Μαρία Σολωμού…

«Μ’ αυτές; Να τρώω μόνο σπόρια; Καλύτερα να πάω με τον Γρηγόρη να τρώω και καμιά μπριζόλα»

