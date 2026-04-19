Τέιλορ Σέρινταν: Διοργανώνει Μουσικό Φεστιβάλ στο ράντσο του στο Τέξας

Οι θαυμαστές του τηλεοπτικού σύμπαντος του Τέιλορ Σέρινταν θα έχουν μια σπάνια ευκαιρία να μπουν σε αυτό το προσεχές φθινόπωρο.

Ο δημιουργός των σειρών Yellowstone, Landman και The Madison φιλοξενεί τη δεύτερη ετήσια Συναυλία και Φεστιβάλ Bosque Ranch Live στις 12 Σεπτεμβρίου στο ράντσο του στο Γουέδερφορντ του Τέξας.

Πρωταγωνιστές των μουσικών παραστάσεων είναι δύο σχήματα της περιοχής: το συγκρότημα Shane Smith & The Saints, που ιδρύθηκε στο Ώστιν και ο τραγουδοποιός Tanner Usrey.

Πηγή: skai.gr

