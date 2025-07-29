Η Τατιάνα Στεφανίδου επιστρέφει δυναμικά στη «μικρή οθόνη» με το «Power Talk», στον ΣΚΑΪ. Πρόκειται για μια νέα τύπου κοινωνική εκπομπή που δίνει λόγο και «φωνή» στους πολίτες, παρουσιάζοντας ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Το skai.gr εξασφάλισε αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια της νέας εκπομπής, με την παρουσιάστρια να μας δίνει μία πρώτη γεύση… από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουμε από τον Σεπτέμβριο.

«Η επιστροφή στην τηλεόραση είναι για μένα δημιουργία», αναφέρει η παρουσιάστρια για το νέο φιλόδοξο πρότζεκτ του σταθμού. «Η επιστροφή στον ΣΚΑΪ είναι πολύ μεγάλη τιμή», επισημαίνει η Τατιάνα Στεφανίδου. Όσον αφορά στην ώρα προβολής της εκπομπής, ακριβώς πριν από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, η ίδια λέει με νόημα ότι «είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα εκπομπή, που εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ την ερχόμενη σεζόν, ανοίγει διάλογο με τους πολίτες και τους δίνει δημόσιο τηλεοπτικό βήμα. Πώς θα γίνει αυτό; Η απάντηση από την ίδια την παρουσιάστρια: «Θα έχουμε κοινό στο studio που θα μιλά ‘’ζωντανά’’, θα ρωτά και θα εκφράζει ελεύθερα την άποψή του για ποικίλα θέματα της επικαιρότητας, της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Θέση θα παίρνουν, εκτός από το κοινό, και οι καλεσμένοι που θα φιλοξενούνται στην εκπομπή. Επίσης, θα έχουμε polls, θα κάνουμε δημοσκοπήσεις για διάφορα θέματα της επικαιρότητας και, βεβαίως, ενεργό ρόλο θα παίξουν και τα social media».

Ερωτηθείσα η παρουσιάστρια για την αποχή της από την τηλεόραση το προηγούμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα ειλικρινής: «Φέτος δεν μου έλειψε η τηλεόραση, γιατί ήταν μια χρονιά που ξεκουράστηκα και, κυρίως, ξεκούρασα το μυαλό μου για να μπορέσω να σκεφτώ τι ακριβώς θέλω να κάνω, να σκεφτώ νέα πράγματα και πιο δημιουργικά».

Για το «Power Talk», ο οποίος είναι και ο τίτλος της νέας της εκπομπής, η Τατιάνα Στεφανίδου σημειώνει ότι είναι μια νέου τύπου κοινωνική εκπομπή. «Είναι ένα τηλεοπτικό δημόσιο βήμα, όπου τη γνώμη τους θα λένε όχι μόνο ειδικοί αλλά και οι πολίτες. Αυτό που γίνεται καθημερινά -αδιάκοπα- στο διαδίκτυο, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να λέει την άποψή του και να την καταγράφει αφιλτράριστα, αστρογγύλευτα και ελεύθερα, αυτό φιλοδοξεί να κάνει και η νέα εκπομπή».

Η θεματολογία της εκπομπής θα αφορά όλα τα θέματα που τίθενται σε δημόσιο διάλογο. «Αυτή την περίοδο τα θέματά μας θα ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το μεταναστευτικό, αλλά, βεβαίως, και το θέμα της Ειρήνης Μουρτζούκου», καταλήγει η Τατιάνα Στεφανίδου.

