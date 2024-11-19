Νίκος Κουρής-Έλενα Τοπαλίδου: Παγώνει το διαζύγιο. Παίζει επανασύνδεση;

Πολλά έχουν γραφτεί τους τελευταίους μήνες για τον γάμο και τη διάσταση του Νίκου Κουρή με τη σύζυγό του και μητέρα του γιου του ‘Ελενα Τοπαλίδου με τις φήμες να τους θέλουν οριστικά χωρισμένους και με τον γνωστό ηθοποιό να ακούγεται ότι έχει φύγει από την κοινή τους κατοικία από την άνοιξη.

Όμως ενώ είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να προχωρήσουν στην έκδοση του διαζυγίου, όλα πάγωσαν και ήταν μια απόφαση του Νίκου Κουρή. Την είδηση έδωσε ο Νίκος Γεωργιάδης στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μαζί με όλο το παρασκήνιο.

«Μαθαίνουμε πως ενώ μιλούσαν οι δικηγόροι τους πια, για τις διαδικασίες του διαζυγίου την περασμένη εβδομάδα ο δημοφιλής ηθοποιός αποφάσισε να παγώσει αυτές τις διαδικασίες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει επανασύνδεση. Φυσικά έχουν επικοινωνία αφού έχουν ένα παιδί στην εφηβεία, αλλά η κίνησή του να παγώσει τις διαδικασίες ξάφνιασε ακόμα και το περιβάλλον της συζύγου του.Για τη νέα φημολογούμενη σχέση έχει υπάρξει διάψευση κι από τις δύο πλευρές επίσημα. Δεν είναι κι εύκολο να μάθεις και περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι δύο δεν είναι ανοιχτοί στην επικοινωνία με τους δημοσιογράφους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό»

