Στην τελική ευθεία για το πάρτι της Ένωσης μας βάζει το νέο επεισόδιο του Survivor την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η αποχώρηση της Κωνσταντίνας Μπακαρού και ο τρόπος που κινήθηκαν οι «Αθηναίοι» στην ψηφοφορία έχει θορυβήσει αρκετά τους νέους Survivors των Κόκκινων. Παρά τις προσπάθειές τους, νιώθουν πως παραμένουν εκτός της ομάδας και είναι σίγουροι πως, σε ενδεχόμενη ήττα σε αγώνισμα ασυλίας, θα βγουν υποψήφιοι. Η Όλγα Λοβέρα και ο Νίκος Κάππος αμφιβάλουν πλέον και για το εάν οι Κόκκινοι θέλουν όντως εκτός της ομάδας τους τη Μαντίσα Τσότα.

Ο αποψινός πρώτος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας συνοδεύεται και από ένα μεγάλο έπαθλο, που θα δώσει την ευκαιρία στους Survivors να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να νιώσουν λίγο πιο κοντά στον τόπο τους.

«Επαρχιώτες» και «Αθηναίοι» μπαίνουν με πάθος στο στίβο μάχης, κανείς δεν θέλει να χάσει την ασυλία και το έπαθλο που τη συνοδεύει. Οι τόνοι ανεβαίνουν και οι πάγκοι παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό…

Όσα συμβαίνουν στον αγώνα γίνονται θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο του νησιού, όπου οι ηττημένοι θα κληθούν να βγάλουν και τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση…

