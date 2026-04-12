Deep Purple: Μια ξεχωριστή συνάντηση με την «πιο ροκ» πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Το βρετανικό ροκ συγκρότημα Deep Purple συνάντησε μια μακροχρόνια θαυμάστριά του στο Τόκιο η οποία τυχαίνει να είναι η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. «Είσαι ο θεός μου» είπε η Σανάε Τακαΐτσι λάτρης της hard rock, στον ντράμερ του συγκροτήματος Ίαν Πέις, χαμογελώντας πλατιά καθώς του παρέδιδε ένα ζευγάρι μπαγκέτες ιαπωνικής κατασκευής.

Φανατική ντράμερ η ίδια, η Τακαΐτσι έπαιζε σε μπάντα αφιερωμένη στους Deep Purple ως κορίτσι, αφού ήταν θαυμάστρια από τα χρόνια του δημοτικού σχολείου.

«Αυτές τις μέρες, όταν τσακώνομαι με τον άντρα μου, παίζω στα ντράμς το Burn και τον καταριέμαι» είπε η 65χρονη πρωθυπουργός στους μουσικούς στο γραφείο της στην ιαπωνική πρωτεύουσα, Τόκιο.

Τα μέλη του συγκροτήματος, Ίαν Πέις, Ρότζερ Γκλόβερ, Ίαν Γκίλιαν, Ντον Έρεϊ και Σάιμον ΜακΜπράιντ συνάντησαν την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, καθώς επέστρεψαν για περιοδεία σε όλη τη χώρα, όπου ηχογράφησαν το live άλμπουμ του 1972, Made in Japan - που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα ροκ άλμπουμ που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Deep Purple είναι εδώ» είπε η Τακαΐτσι χαμογελώντας καθώς χαιρετούσε τους μουσικούς, σύμφωνα με το BBC.

«Έχω τον βαθύτατο σεβασμό για τον τρόπο που συνεχίζετε να γράφετε ιστορία στη ροκ, ενώ παράλληλα αποδέχεστε νέες προκλήσεις και δημιουργείτε συναρπαστική μουσική μέχρι σήμερα», είπε μέσω διερμηνέα. Η πρωθυπουργός δήλωσε ότι ελπίζει ότι η περιοδεία θα «ενθουσιάσει τους θαυμαστές σε όλη την Ιαπωνία» και θα προωθήσει την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της χώρας της.

