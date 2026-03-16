Survivor με τον Γιώργο Λιανό: Στην κορυφή της τηλεθέασης την Κυριακή

Με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολούθησε εχθές, Κυριακή 15/03, το τηλεοπτικό κοινό την αναμέτρηση των δύο ομάδων αλλά και τις αλλαγές στις στρατηγικές που ακολουθούν. 1.518.370 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω και για ένα λεπτό στο Survivor, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη μετάδοσής του με ποσοστό 14,2% στο γενικό σύνολο του κοινού και 11% στο δυναμικό κοινό.

Παρά την προσπάθεια ανασυγκρότησης, οι «Επαρχιώτες» δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες. Ο τρίτος αγώνας ασυλίας του Survivor, απόψε, Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 22.10, στον ΣΚΑΪ θα δείξει εάν η αποχώρηση θα κριθεί μόνο μεταξύ των υποψηφίων της Μπλε ομάδας ή εάν θα υπάρξει και κόκκινη υποψηφιότητα.

Η αλλαγή στρατηγικής από την ομάδα των «Επαρχιωτών» βελτίωσε την αγωνιστική τους εικόνα, δεν ήταν όμως αρκετή ώστε να επιστρέψουν στις νίκες. Πλέον, στο πλευρό του Αλέξανδρου Τσιλιμίγκρα, ως υποψήφιοι, βρίσκονται ο Σταύρος Φλώρος και ο Μάνος Μαλλιαρός. Θα καταφέρει ο αποψινός αγώνας να αλλάξει τα δεδομένα; Ο στίβος μάχης περιμένει τις δύο ομάδες και αυτή τη φορά η Μπλε ομάδα περνά στην αντεπίθεση θέτοντας στο στόχαστρο τη Μιλένα Σδρένια και τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ.

Οι «Αθηναίοι» έχουν απολαύσει οκτώ σερί έπαθλα φαγητού και η ψυχολογία τους είναι σίγουρα διαφορετική. Ωστόσο, στην καλύβα οι εντάσεις δεν λείπουν. Μία νέα διαμάχη ξεκινά ανάμεσα στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ.

Φτάνοντας στο Συμβούλιο του νησιού μία απρόσμενη ανακοίνωση προκαλεί θλίψη και αναστάτωση...

Όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία της ηττημένης ομάδας, το τηλεοπτικό κοινό θα πρέπει να στηρίξει με την ψήφο του τους υποψήφιους που θέλει να παραμείνουν.

SURVIVOR

Σάββατο – Κυριακή στις 21.00,

Δευτέρα στις 22.10 και Τρίτη στις 21.00

Πηγή: skai.gr

