Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει σε Ξάνθη και Κομοτηνή. Μαθαίνουμε άγνωστες ιστορίες για τα γυρίσματα της σειράς «Μη μου λες αντίο», που πραγματοποιήθηκαν στην Κομοτηνή, γνωρίζουμε τους ενοίκους ενός γηροκομείου, που συμμετέχουν σε μια πρωτότυπη δράση και δοκιμάζουμε αγαπημένους μεζέδες της Ξάνθης. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο παστουρμάς είναι ένα παραδοσιακό αλλαντικό με έντονη γεύση και πλούσιο άρωμα. Παρασκευάζεται κυρίως από μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο αλατίζεται, αποξηραίνεται και ωριμάζει για αρκετές ημέρες. Ο παστουρμάς αποτελεί αγαπημένο μεζέ της Ξάνθης. Στην πόλη όμως δεν λείπει και η καλή μπουγάτσα.

Αρχές Οκτωβρίου 2004, η σειρά «Μη μου λες αντίο» του Μανούσου Μανουσάκη ξεκινά και οι τηλεθεατές καθηλώνονται στους δέκτες για να δουν τον έρωτα του Μουράτ με τη Χριστίνα. Μια χριστιανή από την Αθήνα και ένας Μουσουλμάνος από την Κομοτηνή μπλέκονται στα δίχτυα του έρωτα και οι συνέπειες είναι πολλές. Ο Μέμος Μπεγνής μας μιλά για τα όσα θυμάται από τα τηλεοπτικά γυρίσματα, αλλά και πως ο Μουράτ καταφέρνει να κερδίσει την καρδιά της Χριστίνας και να την κλέψει από τα χέρια του Φίλιππου, δηλαδή του Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Οι ένοικοι ενός γηροκομείου στην Ξάνθη συμμετείχαν σε μια πρωτότυπη φωτογράφιση για τη δημιουργία ημερολογίου, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά, το στιλ και η αυτοπεποίθηση δεν έχουν ηλικία. Οι ηλικιωμένοι ποζάρουν με χιούμορ και διάθεση μπροστά στον φακό, μετατρέπονται σε «μοντέλα» για μια μέρα και στέλνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη χαρά της ζωής και την ενεργή τρίτη ηλικία.

