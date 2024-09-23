Αταίριαστοι: 10 χρόνια στον αέρα. Τι είπαν οι παρουσιαστές;

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος έκλεισαν 10 ολόκληρα χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΙ. Η επέτειος της πρώτης τους εκπομπής ήταν πριν από λίγες μέρες αλλά σήμερα οι δύο παρουσιαστές -που τους το θύμησαν οτι έκλεισαν 10 χρόνια- αποφάσισαν να πουν λίγα λόγια.

Οι «Αταίριαστοι» θέλησαν να αναφερθούν στο σημαντικό ορόσημο της τηλεοπτικής τους πορείας, αποκαλύπτοντας την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα με την οποία ξεκίνησαν την εκπομπή τους πριν από μία δεκαετία.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πριν από λίγες ημέρες κλείσαμε 10 χρόνια εκπομπή. Είμαστε στην 11η σεζόν. Όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν τρεις άνθρωποι: εγώ, ο Ντσούνος και ο Κολοκυθάς. Ο στόχος μας στην αρχή ήταν να βγάλουμε την εβδομάδα, μετά τον μήνα και βλέπουμε… και έφτασε να είμαστε 11η σεζόν», είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Χρήστος Κούτρας.

«Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια, τους διευθυντές που έχουν περάσει από τον ΣΚΑΪ. Πάνω απ’ όλα όμως ευχαριστούμε τους τεχνικούς, που μας στήριξαν και μας έδειξαν εδώ να καθόμαστε στο στούντιο, να μιλάμε κανονικά και όλα τα σχετικά», συμπλήρωσε αμέσως μετά ο δημοσιογράφος.

«Ευχαριστούμε τον Γιάννη Σπανολιό και τον κύριο Αλαφούζο για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια. Προχωράμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.