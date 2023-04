Survivor All Star - Διαγωνισμός τραγουδιού: Ο Καραγκούνιας επέστρεψε! Βίντεο

Το πρώτο αξιοσημείωτο performance ήταν αυτό του Στέλιου Χανταμπάκη. Ο Στέλιος αντιλαμβανόμενος ότι αν βασιστεί μόνο στις φωνητικές του ικανότητες δεν έχει καμία τύχη, δούλεψε πάρα πολύ το κομμάτι της σκηνικής παρουσίας

Αναμφίβολα πέρα από τις μεγάλες μάχες που δίνουν κάθε εβδομάδα στους στίβους του Survivor All Star οι δύο ομάδες, ένα σημείο τομής το οποίο περιμένουν όλοι είναι ο διαγωνισμός τραγουδιού. Εκεί οι παίκτες καλούνται σε μία εξίσου δύσκολη αναμέτρηση με το τραγούδι που έχει επιλέξει ο καθένας. Στο φετινό Survivor που είναι all star, οι προσπάθειες των "ερμηνευτών" δεν θα μπορούσαν παρά να είναι και αυτές all star.



Το πρώτο αξιοσημείωτο performance ήταν αυτό του Στέλιου Χανταμπάκη. Ο Στέλιος αντιλαμβανόμενος ότι αν βασιστεί μόνο στις φωνητικές του ικανότητες δεν έχει καμία τύχη, δούλεψε πάρα πολύ το κομμάτι της σκηνικής παρουσίας. Σαν άλλος Σάκης Ρουβάς εμφανίστηκε με φούστα και τραγούδησε "Η καρδιά μου χτυπά".



Ο Κωνσταντίνος Βασάλος βρήκε το τέλειο τραγούδι για τον ίδιο. Με μπαλέτο την Μελίνα αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια τραγούδησε σαν επαγγελματίας παίκτης ριάλιτι και "Μεγάλη φίρμα" που είναι. Όταν βέβαια και αυτός είδε ότι το κοινό δεν συγκινείται ιδιαίτερα, κατέφυγε σε πιο δοκιμασμένες μεθόδους βγάζοντας το πουκάμισό του.





Ο Τάκης Καραγκούνιας από την άλλη ξεκίνησε να τραγουδά ντυμένος και ντυμένος τελείωσε. Η μεγάλη διαφορά σε αυτό που παρουσίασε ήταν σε σχέση με την περσινή προσπάθεια. Η ερμηνεία του στην Ένωση του '22 είναι από τις πλέον αξιομνημόνευτες και άφηνε πολλές υποσχέσεις και για την φετινή παρουσία.





Φέτος όμως, πέραν του ότι έκανε μια εντελώς διαφορετική επιλογή κομματιού, τραγούδησε αισθητά καλύτερα και ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του όσο κανένας άλλος. Ο ίδιος έχει πει πολλές φορές ότι προπονήθηκε αρκετά σε στόχους και στίβους μέχρι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, ενδεχομένως να παρακολούθησε και μαθήματα φωνητικής για την διαφορετική αυτή αναμέτρηση.





