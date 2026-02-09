Το χθεσινό είχε από όλα: αθλητική συγκίνηση, μουσικό υπερθέαμα στο ημίχρονο από τον Bad Bunny και επικές διαφημίσεις που έπαιξαν για πρώτη φορά.

Ένα από αυτά τα σποτ ήταν για την αμερικανική αλυσίδα Dunkin' Donuts και αποδείχθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή προώθηση καφέ και ντόνατς: ήταν ένα νοσταλγικό υπερθέαμα με μερικά από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της χρυσής εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης.

Στο διαφημιστικό πρωταγωνιστεί ο Μπεν 'Αφλεκ (Ben Affleck) με τον Τομ Μπρέιντι (Tom Brady), και την Τζένιφερ 'Ανιστον (Jennifer Aniston). Εμφανίζονται επίσης ο Ματ ΛεΜπλάνκ (Matt LeBlanc) - ο «Τζόι» από τα Φιλαράκια- ο Τζέισον Αλεξάντερ (Jason Alexander) που θύμισε το «Seinfeld» και η Τζάσμιν Γκάι (Jasmine Guy) το «A Different World».

Το καστ συμπλήρωσαν ο Τεντ Ντάνσον (Ted Danson) του «Cheers», ο Αλφόνσο Ριμπέιρο (Alfonso Ribeiro) από τον «Πρίγκιπα του Μπελ-Αιρ» και ο Τζαλίλ Γουάιτ (Jaleel White) από το «Family Matters».

Το σποτ παρουσιάζει τους διάσημους ηθοποιούς να πρωταγωνιστούν σε μια υποτιθέμενη, «χαμένη» κωμική σειρά με τίτλο «Good Will Dunkin'» και να απαντά με χιούμορ σε ένα ερώτημα που κανείς δεν είχε θέσει μέχρι σήμερα: Πώς θα ήταν το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα του 1997, «Good Will Hunting», αν ο 'Αφλεκ και ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) το είχαν δημιουργήσει ως μια ανάλαφρη κωμωδία;

Το διαφημιστικό περιέχει πολλές αναφορές στους ρόλους που καθιέρωσαν τους ηθοποιούς, οι οποίοι με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας απογήρανσης εμφανίζονται όπως ακριβώς ήταν τη δεκαετία του '90. Παρά τη χρήση των εφέ, το διαφημιστικό γυρίστηκε σε πραγματικό φιλμ και σε φυσικό σκηνικό, διατηρώντας την αυθεντική αίσθηση της εποχής.

Aυτό το σποτ είναι το τελευταίο μιας σειράς επιτυχημένων και γεμάτων αστέρια διαφημιστικών που έχει δημιουργήσει ο 'Αφλεκ για την εταιρεία από το 2023. Σε προηγούμενα σποτ συμμετείχαν οι Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) και Κέισι 'Αφλεκ (Casey Affleck), ενώ σε δύο έχει πρωταγωνιστήσει και η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez), σύμφωνα με το Variety.

