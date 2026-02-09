Λογαριασμός
«Minions and Monsters»: Η μεγάλη επιστροφή των Minions στη μεγάλη οθόνη

Κατά τη διάρκεια του Super Bowl, η Universal Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Minions 3», το οποίο φέρει τον τίτλο «Minions & Monsters»

Minions

Τα πολυαγαπημένα Minions επιστρέφουν τον Ιούλιο με τις «διαβολικές» τους φάρσες σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή τη φορά, η περιπέτειά τους διαδραματίζεται στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του '20, όπου τα χαριτωμένα κίτρινα πλάσματα επιχειρούν μια ανατρεπτική προσέγγιση στις ταινίες τρόμου, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα απροσδόκητο ταλέντο στη συγγραφή σεναρίων.

Κατά τη διάρκεια του Super Bowl, η Universal Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Minions 3», το οποίο φέρει τον τίτλο «Minions & Monsters». Πρόκειται για την έβδομη ταινία του franchise «Despicable Me» σε παραγωγή της Illumination, αποτελώντας τη συνέχεια του «Minions: The Rise of Gru» (2022)

