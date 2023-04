Στίχοι κομματιών που μετατράπηκαν σε καθημερινές εκφράσεις

Η ποπ κουλτούρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα

Πόσες φορές έχει τύχει να ακούσεις μια έκφραση και να πεις: «Αχ, αυτό είναι από το τάδε κομμάτι ή από την τάδε ταινία»;

Ι can buy myself flowers- Miley Cyrus

Πώς καταλαβαίνεις πλέον ότι ένα κομμάτι έχει γίνει επιτυχία και θα το ακούς για τους επόμενους, τουλάχιστον, 3 μήνες είτε σκρολάρεις στο κινητό είτε βγαίνεις για ποτό; Τις πρώτες δύο μέρες κυκλοφορίας του έχεις δει πάνω από 30 κοινοποιήσεις στο feed σου και το έχεις βάλει και εσύ άλλες τόσες ασυνείδητα στο repeat. Ένα τέτοιο φαινόμενο έγινε πριν από 2 μήνες με την επανεμφάνιση της Miley Cyrus, όταν η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του «Flowers» σηματοδοτήθηκε από 100 εκατ. (!) streamings παγκοσμίως.

Όμως ο πιασάρικός ήχος, ένα iconic χρυσό Yves- Saint Laurent φόρεμα δεν ήταν οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας του κομματιού, όσο ο feminine-empowerment χαρακτήρας του. Το κομμάτι φημολογείται ότι γράφτηκε ως απάντηση στον πρώην σύντροφο της Cyrus, Liam Harmsworth, για τον χωρισμό τους και έγινε αμέσως viral όταν χρησιμοποιήθηκε σε αμέτρητα reels και tik toks, όπου γυναίκες κυρίως τόνιζαν το πόσο μπορούν να είναι καλά μόνες τους, πώς μπορούν να επενδύσουν στην αυτοφροντίδα τους ή αλλιώς να «αγοράσουν στον εαυτό τους λουλούδια». Κάτι που είναι μια απόλυτη αλήθεια την οποία πολύ συχνά ξεχνάμε.

Να πούμε βέβαια κάπου εδώ, πως η Δέσποινα Βανδή τα έχει πει πρώτη με τον ύμνο του self love «Περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά, δεν σε έχω ανάγκη ευτυχώς, μου είσαι πλέον περιττός».

Hello darkness my old friend - Simon and Garfunkel

Όταν ο Simon, των Simon and Garfunkel έγραφε το «Sound of Silence» τη δεκαετία του ’60, δεν θα φανταζόταν πως 50 χρόνια μετά θα ήταν πιο επίκαιρο από ποτέ. Το κομμάτι αναφέρεται στην κοινωνική αποξένωση και την απομόνωση και ως συνέπεια την μοναξιά που βιώνουν οι άνθρωποι, φαινόμενο, πλέον, το οποίο έχει απογειωθεί την εποχή των social media. Το «Hello darkness my old friend» είναι ένας σκοτεινός στίχος, ο οποίος αναφέρεται στα γνώριμα, «ανεπιθύμητα» συναισθήματα που μας επισκέπτονται συχνά, όπως η θλίψη ή η αμφιθυμία.

Με τα χρόνια ο στίχος έχει αποκτήσει έναν κάπως πιο αυτοσαρκαστικό χαρακτήρα, τονίζοντας την εμφάνιση μιας παλιάς “κακής” συνήθειας, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό για τον καθένα. Όπως πολύ εύστοχα λένε και οι στίχοι πάντως, όταν συμβαίνει αυτό, ίσως θα ήταν καλύτερα να καλωσορίσουμε τον “παλιό μας φίλο”, να του προσφέρουμε μια κούπα καφέ, να καθίσουμε λίγο μαζί του, να δούμε τι έχει να μας πει και μετά ευγενικά να τον ξεπροβοδίσουμε, η επίσκεψη τελείωσε.

Let it be - Beatles

Όταν έχεις υπάρξει, κατά κοινή ομολογία πολλών, η θρυλικότερη μπάντα όλων των εποχών σίγουρα οι στίχοι των κομματιών σου δεν έχουν μείνει εντός μουσικών πλαισίων, αλλά έχουν ενταχθεί δυναμικά στην καθημερινή γλώσσα.

Πολλές φορές, η μαγεία βρίσκεται στην απλότητα και την αποδοχή και οι Beatles το γνώριζαν πολύ καλά αυτό. Το «Let it be» είναι ένα κομμάτι- ύμνος προς την αποδοχή και την εμπιστοσύνη στη ζωή να ελπίζουμε και να πιστεύουμε σε αυτή ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα περιμέναμε ή θα θέλαμε. Το να σταματήσεις να ανησυχείς και να βάζεις τα προβλήματά σου στην άκρη, έστω για κάποια λεπτά μέσα στη μέρα, είναι μια στάση ζωής ανακουφιστική και ωφέλιμη και αυτό είναι κάτι που η μουσική καταφέρνει πολύ καλά, εισχωρώντας στο μυαλό μας και ελέγχοντας τους νευρώνες μας.

Tell me more - Grease

Το «Tell me more» αντικατοπτρίζει όλη την έξαψη και τον ενθουσιασμό, αλλά και την αβεβαιότητα που βιώνουμε όταν ερωτευόμαστε, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες. «Tell me more» ή «split the tea» είναι ατάκες που σίγουρα υποδηλώνουν πως έχεις ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον του ακροατή, οπότε αν μη τι άλλο έζησες ένα στόρι που θα σου μείνει αξέχαστο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.