«Στην Αγκαλιά του Φάνη» έρχονται απόψε, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στη 01.00, στον ΣΚΑΪ ο Μελέτης Ηλίας και ο Γιώργος Κακοσαίος και το απολαυστικό πινγκ πονγκ ατάκας με τον Φάνη Λαμπρόπουλο ξεκινά!

Μία παράξενη και ολίγο σόκιν ιστορία είναι αυτή της πρώτης γνωριμίας του Φάνη Λαμπρόπουλου με τον Μελέτη Ηλία. Πώς κατέληξε ο Φάνης με τα εσώρουχά του στο κατώφλι του σπιτιού του Μελέτη; Ο αγαπημένος ηθοποιός βάζει ένα τολμηρό στοίχημα με τον παρουσιαστή που έχει ως έπαθλο την… εκπομπή του! Ποια είναι η μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει ο Μελέτης Ηλίας για την ομάδα του; Μία μεγάλη πρόκληση περιμένει τον δημοφιλή ηθοποιό, να διδάξει Υποκριτική και μάλιστα Αρχαία Τραγωδία στον Φάνη. Πόσο «τραγική» κατάληξη μπορεί να έχει αυτό; Το δώρο του Φάνη στον Μελέτη είναι καυτό και φτάνει στο πλατό με ένα μηχανάκι…

Το καλό παιδί του «καλύτερου παιδιού», ο Γιώργος Κακοσαίος, έχει καταφέρει μόλις στα 25 του χρόνια να συγκαταλέγεται στις καλύτερες ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Μπορεί να γνωρίζουμε τα τραγούδια του, είναι όμως πολλά εκείνα που δεν γνωρίζουμε για τον ίδιο! Όπως το ότι γράφει τραγούδια από την ηλικία των 16 ετών, έχει σπουδάσει Υποκριτική ενώ διαθέτει ταλέντο και στο ποδόσφαιρο! Όταν ο τραγουδιστής παίρνει στα χέρια του την κιθάρα μπαίνουν όλοι στο ρυθμό της μουσικής του.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να τη δείτε!

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

