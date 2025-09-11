Τη βραδιά της έναρξης της περιοδείας του "You’re My Best Friend Tour", ο Άνταμ Σάντλερ ταξίδεψε τους θαυμαστές πίσω στη δεκαετία του '90 ανεβάζοντας στη σκηνή τον διάσημο ράπερ Vanilla Ice, ο οποίος τραγούδησε την επιτυχία του "Ice Ice Baby".

Η περιοδεία ξεκίνησε από το Τζάκσονβιλ το Σάββατο και στη συνέχεια το σόου μεταφέρθηκε την Κυριακή στην Τάμπα.

The '90s really are back: Adam Sandler brought Vanilla Ice on stage at his comedy tour for "Ice Ice Baby" https://t.co/BJQlhN63DI — BrooklynVegan (@brooklynvegan) September 9, 2025

Ο διάσημος κωμικός ηθοποιός κάλεσε επίσης στη σκηνή και τον παλιό φίλου του ράπερ, Michelangelo από το Teenage Mutant Ninja Turtles (αναφορά στην αξιομνημόνευτη εμφάνιση του Vanilla Ice στην ταινία του 1991 "Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze") και στο τραγούδι του "Ninja Rap".

Rob Schneider, Kevin Nealon, Vanilla Ice, and Kevin James showed up for the opening night of Adam Sandler’s tour! pic.twitter.com/K08AYcSvFh — Eddie (@Eddie_88_) September 6, 2025

«Όλοι εδώ είναι επίσημα έφηβοι... βρισκόμαστε πίσω στη δεκαετία του '90 αυτή τη στιγμή» είπε o Vanilla Ice.

Το 2012, ο Σάντλερ και ο ράπερ εμφανίστηκαν στην κωμική ταινία του ηθοποιού «That's My Boy» όπου υποδύθηκε μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, κωμικός, σεναριογράφος, μουσικός και παραγωγός θα εμφανιστεί σε 30 πόλεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη, το Τορόντο, το Σικάγο, το Λας Βέγκας, την Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

