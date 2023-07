Seth Rogen: Ο φόβος τον κράτησε μακριά από τη Marvel – Επαναφέρει τα «Χελωνονιντζάκια» Ψυχαγωγία 10:09, 31.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

66

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Έχουμε πραγματικά έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο εργασίας», ανέφερε ο ίδιος