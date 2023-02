Αυτές είναι οι δραματικές σειρές που ξεχωρίσαμε – Ιδανικές για… μαραθώνιους παρακολούθησης

Αν σας αρέσει το «American Horror Story», το «Tell Me Your Secrets» είναι η επόμενη σειρά που πρέπει να δείτε

O μαραθώνιος παρακολούθησης μιας καλής σειράς αποτελεί ένα πολύ καλό τρόπο για να ξεχαστείς και να περάσεις μερικές ποιοτικές ώρες μακριά από τις έννοιες σου. Το κατάλληλο είδος τηλεοπτικών εκπομπών για binge watching είναι πάντα το δράμα με ωραία, γρήγορη πλοκή και χαρακτήρες με έντονη προσωπικότητα.

Ας δούμε κάποιες από τις καινούριες, αλλά και πιο παλιές σειρές από τις διασημότερες συνδρομητικές πλατφόρμες που αξίζουν το χρόνο σου για binge watching με καλό φαγητό και κουβέρτα!

Tell Me Your Secrets

Αν είσαι λάτρης του American Horror Story, το Tell Me Your Secrets είναι η επόμενη σειρά που πρέπει να δεις. Η πλοκή ακολουθεί τρεις βασικούς χαρακτήρες: την Έμμα, τον Τζον και τη Μαίρη που ο καθένας έχει το δικό του περίεργο παρελθόν.

Η Έμμα είναι πρώην φίλη ενός κατά συρροή δολοφόνου, ο Τζον είναι ένας πρώην θηρευτής που αναζητά μια νέα αρχή στη νέα του ζωή και η Μαίρη είναι μια μητέρα που έχει εμμονή να βρει την εξαφανισμένη κόρη της και να αναζητήσει απαντήσεις για το χαμό της. Και οι τρεις χαρακτήρες συνδέονται κατά κάποιο τρόπο, δημιουργώντας μια συναρπαστική πλοκή που θα σε αφήσει με πολλές ερωτήσεις στο τέλος.

Sharp Objects

Η αγαπημένη μας ηθοποιός Amy Adams, υποδύεται τον κεντρικό χαρακτήρα στο Sharp Objects. Ως δημοσιογράφος εγκλημάτων, παίρνει εξιτήριο από ένα ψυχιατρείο αφού υπέφερε από αλκοολισμό και τάσεις αυτοτραυματισμού. Επιστρέφει στη γενέτειρά της για να διερευνήσει τις δολοφονίες νεαρών κοριτσιών, αλλά μεγάλο εμπόδιο θα αποτελέσει για την ίδια η σχέση της με την οικογένειά της και ιδιαίτερα με τη μητέρα της. Η σειρά είναι γεμάτη ανατροπές και θα θέλεις συνέχεια να πατάς το κουμπί για το «watch next».

You

Πιθανώς η πιο δημοφιλής δραματική σειρά αυτής της λίστας είναι η σειρά του Netflix, You. Αν δεν έχεις την έχεις δει ακόμα, χάνεις μια από τις πιο τρελές ψυχολογικές σειρές θρίλερ που όλοι αγαπούν. Ο Penn Badgley πρωταγωνιστεί ως ο κατά συρροή δολοφόνος Τζο, ένας ήρωας με σκληρό παρελθόν που συμπεριφέρεται εμμονικά στις σχέσεις του με τις γυναίκες που ερωτεύεται. Η τρίτη season κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, όμως ήδη ακούγονται φήμες και για επόμενα επεισόδια. Συμβαίνουν τόσα πολλά κατά τη διάρκεια των τριών season, που σίγουρα θα δείτε ολόκληρη τη σειρά σε μερικές μόλις μέρες!

Big Little Lies

Το Big Little Lies είναι άλλη μία έντονη δραματική σειρά που αξίζει για binge watching, ωστόσο προσφέρει μια πιο κωμική πλευρά από τις υπόλοιπες στη λίστα μας. Περιστρέφεται γύρω από ένα καταπληκτικό cast γυναικών ηθοποιών όπως η Reese Witherspoon, η Nicole Kidman, η Shailene Woodley και η Zoë Kravitz. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του 2014, αφηγείται τις ιστορίες πέντε διαφορετικών γυναικών που ζουν στην όμορφη πόλη Monterey της Καλιφόρνιας.

Όλοι οι κάτοικοι εμπλέκονται σε μια έρευνα φόνου, ενώ παράλληλα βλέπουμε τις πολυάσχολες προσωπικές ζωές τους με τους συζύγους και τα παιδιά τους. Η σειρά έχει λάβει πολλά βραβεία για την καταπληκτική ερμηνεία, το σενάριο και τη φωτογραφία της.

Midnight Mass

Το Midnight Mass είναι ένα από τα πιο πρόσφατα show στη λίστα μας, μία σειρά τρόμου από αυτές που δεν πρέπει να χάσεις. Επικεντρώνεται σε μια μικρή, θρησκευτική νησιωτική κοινότητα που εκπλήσσεται όταν ένας νέος ιερέας φτάνει για να σώσει την πόλη που φαίνεται να καταρρέει. Με τον ερχομό του αρχίζουν να συμβαίνουν περίεργα πράγματα, άλλα καλά, άλλα όχι και η αγωνία κορυφώνεται μέχρι να βρεθεί μία εξήγηση για όλα αυτά. Το Midnight Mass είναι από τους ίδιους δημιουργούς της σειράς Haunting of Hill House.

9 Perfect Strangers

Η σειρά με πρωταγωνίστρια την Nicole Kidman, ακολουθεί 9 αγνώστους που πηγαίνουν στο Tranquillum, ένα θέρετρο ψυχικής υγείας, για διαφορετικούς λόγους. Παρ’ όλα αυτά βρίσκονται να δημιουργούν έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ τους, καθώς όλοι σχετίζονται με τα τραύματά τους, τα οποία προκύπτουν μέσα από τις συνεδρίες με τον χαρακτήρα της Kidman, τη Masha.

Πολλά απίθανα γεγονότα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της παραμονής των επισκεπτών στο Tranquillum, αναγκάζοντας την πραγματική τους ταυτότητα να αποκαλυφθεί εκεί που δεν το περιμένεις.

Little Fires Everywhere

Το Little Fires Everywhere είναι μια μίνι σειρά που αφηγείται την ιστορία δύο μητέρων (και των οικογενειών τους) που έχουν πολύ διαφορετικές ζωές, αλλά με κάποιο τρόπο εμπλέκονται η μία με την άλλη. Από τη μία, η πλούσια οικογένεια Richardson φαίνεται να είναι η τέλεια οικογένεια εξωτερικά, και από την άλλη μια ανύπαντρη μητέρα, η Mia και η κόρη της αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα. Οι ζωές των δύο γυναίκες μπλέκονται ξαφνικά, αφήνοντάς μας σοκαρισμένους με το ανατρεπτικό τέλος της σειράς.

The Sinner

Η τελευταία δραματική σειρά της λίστα μας, το The Sinner εστιάζει σε διαφορετική ιστορία κάθε season. Ωστόσο, ο κεντρικός ήρωας ντετέκτιβ Ambrose πρωταγωνιστεί σε όλες, ψάχνοντας το παρελθόν κάθε χαρακτήρα με τον οποίο εμπλέκεται κάθε φορά. Η πρώτη season (μεταξύ μας και η καλύτερη) επικεντρώνεται γύρω από την έρευνα του Ambrose για τη ζωή μίας γυναίκας που μαχαίρωσε έναν άγνωστο άνδρα μέχρι θανάτου χωρίς κανένα λόγο ένα ήρεμο πρωινό. Μένει ένα συνεχές binge watching, προκειμένου να ανακαλύψεις το λόγο!

