Robert Downey Jr αρνήθηκε να παίξει στο Deadpool

Η ταινία «Deadpool & Wolverine» έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλο θόρυβο στον κινηματογραφικό κόσμο και οι θαυμαστές ανυπομονούν να δουν τι επιφυλάσσει για αυτούς αυτή η πολυαναμενόμενη συνάντηση.

Ωστόσο, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και τις εντυπωσιακές εξελίξεις, αποκαλύπτεται ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο που αφορά την αρχική σκέψη των σεναριογράφων για την ταινία.

Οι Ρετ Ρις και Πολ Βέρνικ, οι σεναριογράφοι της ταινίας, αποκάλυψαν σε συνέντευξή τους στο IndieWire ότι είχαν αρχικά σχεδιάσει μια σκηνή με τον Robert Downey Jr., ελπίζοντας ότι ο ηθοποιός θα επαναλάμβανε τον εμβληματικό ρόλο του ως Τόνι Σταρκ/Iron Man. Η σκηνή αυτή, όπως σημείωσαν, ήταν εμπνευσμένη από τον Ryan Reynolds, τον πρωταγωνιστή της ταινίας, ο οποίος τους έδωσε την ιδέα για να φέρουν τον Downey στο καστ.

Η ιδέα φαίνεται εξαιρετικά δελεαστική: μια εμφάνιση του Iron Man στον κόσμο του Deadpool και του Wolverine θα μπορούσε να προσφέρει μια αξέχαστη σκηνή γεμάτη δράση και χιούμορ. Ωστόσο, ο Downey Jr. απέρριψε την προσφορά, κάτι που οι σεναριογράφοι κατανοούν πλήρως, καθώς ο ηθοποιός έχει ήδη αναλάβει έναν νέο, σημαντικό ρόλο ως Doctor Doom στο Marvel Cinematic Universe.

