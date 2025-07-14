Ρίκα Διαλυνά: Μαζί με τον γόη του Χόλιγουντ Γουόρεν Μπίτι

Τη Ρίκα Διαλυνά με τον μεγάλο σταρ του Χόλιγουντ Γουόρεν Μπίτι «συνέλαβε» τη δεκαετία του '60 ο φακός, με τη φωτογραφία να δημοσιεύει το elenasdiary_blog.
Συνάντηση: Η Ρίκα Διαλυνά απαθανατίζεται από τον φακό με τον Γουόρεν Μπίτι: Δεν ήταν ωστόσο όλα ρόδινα στη γνωριμία της Ελληνίδας ηθοποιού με τον διαχρονικό γόη: «Μια φορά ο Warren Beatty με παρενόχλησε αλλά τον τακτοποίησα», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Λοιπόν» η ηθοποιός. «Δεν ήθελα να σκέφτομαι τι σκέφτονται για μένα, γι’ αυτό και πολλές φορές έκανα και τη χαζούλα. Όταν κάνεις και τη χαζούλα, μαθαίνεις και πιο πολλά πράγματα.»
