Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρίκα Διαλυνά μαζί με τον «γόη» του Χόλιγουντ Γουόρεν Μπίτι - «Με παρενόχλησε» - Δείτε φωτό

Η Ρίκα Διαλυνά απαθανατίζεται από τον φακό με τον Γουόρεν Μπίτι. Δεν ήταν ωστόσο όλα ρόδινα στη γνωριμία της Ελληνίδας ηθοποιού με τον διαχρονικό γόη

Ρίκα Διαλυνά: Μαζί με τον γόη του Χόλιγουντ Γουόρεν Μπίτι

Τη Ρίκα Διαλυνά με τον μεγάλο σταρ του Χόλιγουντ Γουόρεν Μπίτι «συνέλαβε» τη δεκαετία του '60 ο φακός, με τη φωτογραφία να δημοσιεύει το elenasdiary_blog

Συνάντηση: Η Ρίκα Διαλυνά απαθανατίζεται από τον φακό με τον Γουόρεν Μπίτι: Δεν ήταν ωστόσο όλα ρόδινα στη γνωριμία της Ελληνίδας ηθοποιού με τον διαχρονικό γόη: «Μια φορά ο Warren Beatty με παρενόχλησε αλλά τον τακτοποίησα», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Λοιπόν» η ηθοποιός. «Δεν ήθελα να σκέφτομαι τι σκέφτονται για μένα, γι’ αυτό και πολλές φορές έκανα και τη χαζούλα. Όταν κάνεις και τη χαζούλα, μαθαίνεις και πιο πολλά πράγματα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χόλιγουντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark