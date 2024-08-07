Λογαριασμός
House of the Dragon - Τρίτη Σεζόν: Όλα όσα ξέρουμε

Τα καλά νέα; Το House of the Dragon ανανεώθηκε για τρίτη σεζόν

Τα κακά νέα; Θα πρέπει να περιμένουμε αρκετό καιρό μέχρι να το παρακολουθήσουμε.

Το HBO έδωσε έγκριση για πρώιμη ανανέωση της προσειράς του Game of Thrones, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα του George R.R. Martin, "Φωτιά και Αίμα". Με δύο χρόνια να μεσολαβούν μεταξύ της πρώτης και δεύτερης σεζόν, μπορούμε να αναμένουμε παρόμοιο διάστημα αναμονής μέχρι την τρίτη σεζόν.

Παρακάτω, σας παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την τρίτη σεζόν της σειράς House of the Dragon.

Πότε θα κυκλοφορήσει η τρίτη σεζόν;

Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το HBO για το πότε μπορούμε να αναμένουμε την τρίτη σεζόν, αλλά μπορούμε πιθανώς να προβλέψουμε μια πιθανή χρονική περίοδο βασισμένη στο πόσο καιρό χρειάστηκε να παραχθεί η δεύτερη σεζόν.

