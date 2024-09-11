Ο Αργυρός σε ρόλο DJ παίζει.... Αργυρό

Χθες το βράδυ έγινε τελικά το μεγάλο ετήσιο party της Panic Records που ήταν προγραμαμτισμένο για το καλοκαίρι αλλά είχε τελικά αναβληθεί. Και φυσικά όλοι οι καλλιτέχνες της δισκογραφικής -που δεν είχαν προγραμματισμένη εμφάνιση κάπου- βρέθηκαν στο island για να γιορτάσουν τα 13 χρόνια λειτουργίας της.

Ανάμέσα τους και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μεγάλα κέφια αφού όλα του πάνε παραπάνω από καλά, ετοιμάζεται να ζήσει μεγάλες στιγμές στο Royal Albert Hall και ανακοίνωσε κιόλας πως ετοιμάζει μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο τον Οκτώβριο για την παραδοσιακή μουσική. Προσθέστε σε αυτό και τη μη επιβεβαιωμένη ακόμα είδηση που τον θέλει να γίνεται μπαμπάς σε λίγους μήνες, τι άλλο θέλει για να πέτάει από τη χαρά του.

Πηγή: skai.gr

