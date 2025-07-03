Πολλοί οι διάσημοι που θα αποκτήσουν «αστέρι» στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ - Ποιοι είναι στη λίστα

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ αποκάλυψε τα ονόματα 35 προσωπικοτήτων από τη βιομηχανία του θεάματος που πρόκειται να λάβουν τα αστέρια τους στην εμβληματική Λεωφόρο της Δόξας. Οι φετινοί τιμώμενοι έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στους τομείς τους.

Στην κατηγορία των Κινηματογραφικών Ταινιών, πρόκειται να τιμηθούν η θρυλική ηθοποιός Ντέμι Μουρ, η αναγνωρισμένη από τους κριτικούς και αγαπημένη των θαυμαστών Έμιλι Μπλαντ και ο αδιαμφισβήτητος σταρ της γενιάς του, Τίμοθι Σαλαμέ. Μαζί τους θα λάβουν την τιμητική διάκριση και άλλα αξιοσημείωτα ονόματα όπως ο Ράμι Μάλεκ, η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, η Μαριόν Κοτιγιάρ, ο Στάνλεϊ Τούτσι. Μετά θάνατον θα τιμηθούν ο σκηνοθέτης Τόνι Σκοτ και ο καλλιτέχνης ειδικών εφέ Κάρλο Ραμπόλντι.

Miley Cyrus, Timothée Chalamet and Demi Moore to receive stars on Hollywood Walk of Fame https://t.co/t04s9lT1cv — Los Angeles Times (@latimes) July 2, 2025

Στην κατηγορία των Ηχογραφήσεων, η Μάιλι Σάιρους θα λάβει το δικό αστέρι της ως απόδειξη της δυναμικής καριέρας της που εκτείνεται στην ποπ, την κάντρι και τη ροκ μουσική. Θα τιμηθεί μαζί με τα συγκροτήματα Air Supply, Bone Thugs-N-Harmony, τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό και ηθοποιό Τζος Γκρόμπαν, την τραγουδίστρια Αντζελίκ Κίντζο.

Από τον κόσμο της τηλεόρασης, περιλαμβάνονται γνωστά πρόσωπα όπως ο σεφ και παρουσιαστής εκπομπών, Γκόρντον Ράμσεϊ, η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ. Εν τω μεταξύ, ο Σακίλ Ο' Νιλ μέλος του Hall of Fame του NBA, θα είναι ο μοναδικός τιμώμενος στην κατηγορία Αθλητική Ψυχαγωγία για το 2026, σε ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας επιρροής του πέρα από το γήπεδο μπάσκετ. Η διαδικασία επιλογής, την οποία επιβλέπει μια ανεξάρτητη επιτροπή πρώην μελών της Λεωφόρου της Δόξας, δίνει έμφαση στην επαγγελματική επιτυχία, τη διάρκεια της καριέρας και τη συμβολή στην κοινότητα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.