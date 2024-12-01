Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Το υπέροχο Monsters High πάρτι γενεθλίων της μικρότερης κόρης της, Ηλέκτρας

Όπως ακριβώς το ήθελε η ίδια. Με θέμα τη γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων Monsters High που πραγματικά ξετρελαίνει τα περισσότερα μικρά κορίτσια και ανάλογη διακόσμηση, μάγους και κόλπα και τρελό κέφι από όλους και φυσικά όλους και όλες τις φίλες της γύρω και τη μεγαλύτερη αδερφή της Λυδία.

Τα γενέθλια της Ηλέκτρας ήταν στις 15 Νοεμβρίου αλλά λόγω και πρεμιέρας του μιούζικαλ Ματίλντα που πρωταγωνιστεί η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, το πάρτι πήγε λίγο πιο πίσω και έγινε σήμερα, μετά το τέλος της παράστασης της μαμάς. Ε, Σάββατο ήταν, μπορούσαν να το κάνουν και λίγο πιο αργά. Δεν είχαν πρωινό ξύπνημα. Τα παιδιά, η Πηνελόπη είχε και σήμερα παράσταση στις 11.

Για τα κορίτσια της όμως – και τα δύο- χαλάλι κάθε κούραση και κάθε τρέξιμο. Η ίδια δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από το πάρτι τους και έγραψε:

«Ηλέκτρα μας

Δεν ήξερα ότι μπορώ ν’ αγαπήσω τόσο πολύ.

Και σίγουρα δεν πίστευα ότι μπορεί να μ’ αγαπήσει κάποιο πλάσμα όσο μ’ αγαπάς εσύ.

Σήμερα γιορτάζουμε και το άλλο σου όνομα, το όνομα του παππού, του ήρωα μας…

Χρόνια πολλά υπέροχη μας!

Το πάρτυ μας φέτος ήταν το πιο όμορφο απ’ όλα!»

