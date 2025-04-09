Λογαριασμός
Pete Best: Ο «πέμπτος Beatle» αποχωρεί από τη μουσική σκηνή

Ο διάσημος ντράμερ επιβεβαίωσε την ανακοίνωση του αδελφού του, γράφοντας: «Πέρασα καταπληκτικά. Σας ευχαριστώ» 

Beatles

Αποσύρεται από τη μουσική σκηνή ο Πιτ Μπεστ, ο πρώτος ντράμερ που συνεργάστηκε με τους θρυλικούς Beatles προτού πάρει τη θέση του ο Ρίνγκο Σταρ. 

Ο αδελφός του, Ρογκ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι ο ντράμερ δεν θα εμφανίζεται πλέον με το συγκρότημά του, τους «Pete Best Band».

«Λοιπόν, τι υπέροχη διαδρομή είχαμε!. Ωστόσο, όλα κάποτε τελειώνουν», ανακοίνωσε ο Μπεστ στην ανάρτησή του στο X το Σάββατο.

«Ο αδελφός μου Πιτ Μπεστ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρεται από τις προσωπικές του εμφανίσεις και τις συναυλίες με το συγκρότημα. Η κόρη του με ενημέρωσε ότι αυτό οφείλεται σε προσωπικές του ανάγκες», συμπλήρωσε.

Ο διάσημος ντράμερ επιβεβαίωσε την ανακοίνωση του αδελφού του, γράφοντας: «Πέρασα καταπληκτικά. Σας ευχαριστώ», σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Μπεστ, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο «πέμπτος Beatle», συνδέθηκε για πρώτη φορά με το θρυλικό συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ήταν γνωστό ως «Quarrymen».

Η οικογένειά του διατηρούσε το ιστορικό «Casbah Coffee Club» στο Λίβερπουλ, έναν χώρο όπου οι Beatles έδωσαν μερικές από τις πρώτες τους συναυλίες. Η γνωριμία του Μπεστ με τους Τζον Λένον, Πολ Μακάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και τον τότε κιθαρίστα Κεν Μπράουν έγινε μέσω της μητέρας του, Mona, η οποία τους είχε προσκαλέσει να παίξουν στο κλαμπ της.

Ήταν μαζί με τους Beatles μέχρι το 1962, όταν ο Τζορτζ Μάρτιν, στέλεχος της Parlophone Records, αποφάσισε ότι ήθελε να προσλάβει έναν έμπειρο ντράμερ για τις ηχογραφήσεις τους - μια απόφαση για την οποία αργότερα δήλωσε ότι «είχε ενοχές», επειδή «αισθανόμουν ότι ίσως ήμουν ο καταλύτης που είχε αλλάξει τη ζωή του Μπεστ».

