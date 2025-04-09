Pete Best: Ο «πέμπτος Beatle» αποχωρεί από τη μουσική σκηνή

Αποσύρεται από τη μουσική σκηνή ο Πιτ Μπεστ, ο πρώτος ντράμερ που συνεργάστηκε με τους θρυλικούς Beatles προτού πάρει τη θέση του ο Ρίνγκο Σταρ.

Ο αδελφός του, Ρογκ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι ο ντράμερ δεν θα εμφανίζεται πλέον με το συγκρότημά του, τους «Pete Best Band».

«Λοιπόν, τι υπέροχη διαδρομή είχαμε!. Ωστόσο, όλα κάποτε τελειώνουν», ανακοίνωσε ο Μπεστ στην ανάρτησή του στο X το Σάββατο.

The Beatles’ original drummer Pete Best retiring over ‘personal circumstances’ at 83 https://t.co/whBF9b2lFc pic.twitter.com/zFeSv2Tzkw — New York Post (@nypost) April 8, 2025

«Ο αδελφός μου Πιτ Μπεστ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρεται από τις προσωπικές του εμφανίσεις και τις συναυλίες με το συγκρότημα. Η κόρη του με ενημέρωσε ότι αυτό οφείλεται σε προσωπικές του ανάγκες», συμπλήρωσε.

Ο διάσημος ντράμερ επιβεβαίωσε την ανακοίνωση του αδελφού του, γράφοντας: «Πέρασα καταπληκτικά. Σας ευχαριστώ», σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Μπεστ, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως ο «πέμπτος Beatle», συνδέθηκε για πρώτη φορά με το θρυλικό συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ήταν γνωστό ως «Quarrymen».

Well what an absolutely wonderful ride we’ve had. However, everything comes to pass. My brother Pete Best has announced today he is retiring from personal appearances and performing with the group. His daughter has informed me it’s due to personal circumstances. pic.twitter.com/csk8Tkyyks — Casbah Coffee Club (@best_roag) April 5, 2025

Η οικογένειά του διατηρούσε το ιστορικό «Casbah Coffee Club» στο Λίβερπουλ, έναν χώρο όπου οι Beatles έδωσαν μερικές από τις πρώτες τους συναυλίες. Η γνωριμία του Μπεστ με τους Τζον Λένον, Πολ Μακάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και τον τότε κιθαρίστα Κεν Μπράουν έγινε μέσω της μητέρας του, Mona, η οποία τους είχε προσκαλέσει να παίξουν στο κλαμπ της.

Ήταν μαζί με τους Beatles μέχρι το 1962, όταν ο Τζορτζ Μάρτιν, στέλεχος της Parlophone Records, αποφάσισε ότι ήθελε να προσλάβει έναν έμπειρο ντράμερ για τις ηχογραφήσεις τους - μια απόφαση για την οποία αργότερα δήλωσε ότι «είχε ενοχές», επειδή «αισθανόμουν ότι ίσως ήμουν ο καταλύτης που είχε αλλάξει τη ζωή του Μπεστ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.