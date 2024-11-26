Pepper Church Sessions με τους Voice Box Vocal Ensemble

Pepper Church Sessions - οι ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, παρέα με το πιο ασυνήθιστο gin, το Hendrick’ s.

Tη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου μας περιμένει μια special εορταστική εμπειρία: οι βραβευμένοι Voice Box Vocal Ensemble διασκευάζουν Beatles, Billie Eilish, Elvis Presley, Weeknd κι άλλες pepper μουσικές στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Hendrick’s & Tonic.

H είσοδος στα Pepper Church Sessions πραγματοποιείται μόνο με προσκλήσεις από τις εκπομπές του Pepper 96.6

Voice Box Vocal Ensemble

Oι Voice Box Vocal Ensemble είναι ένα ολιγομελές μικτό φωνητικό σύνολο με σαφή προσανατολισμό προς την pop, rock και jazz μουσική, το musical, καθώς και έργα σύγχρονων ελλήνων και ξένων συνθετών.

Δημιουργήθηκαν το 2012 από έμπειρους μουσικούς και μεταξύ άλλων έχουν εμφανιστεί με την Emma Shapplin στο Ηρώδειο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Χορηγοί του Pepper Church Session:

ΔΕΗ

Με την υποστήριξη του Hendrick’s, του πιο unusual gin.

Απολαύστε Υπεύθυνα.