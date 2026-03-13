Pepper Church Sessions: Heroes - A Tribute to David Bowie

Την Τρίτη 24 Μαρτίου στις 20:30 έρχονται στα Pepper Church Sessions, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, οι Heroes Tribute Band ζωντανά, σε ένα μοναδικό A Tribute to David Bowie.

Η μουσική του Bowie μέσα στην ατμόσφαιρα ενός ξεχωριστού χώρου.

Pepper Church Sessions. Μια εμπειρία μουσικής

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions με απολαυστικά Campari cocktails: Campari Spritz & Campari Negroni. Απολαύστε υπεύθυνα.

Κερδίστε προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Pepper 96.6*

Heroes Tribute Band

Η Heroes Tribute Band αποτελείται από τους: Γιώργο Μπίλιο (Amnesia Pills/Goya’s Dream - φωνή & ιδρυτή της μπάντας), Lou is (φωνή), Sugahspank! (φωνή), George Gaudy (φωνή), Δημήτρη Θεοχάρη (πιάνο/πλήκτρα), Στέλιο Πασχάλη (τύμπανα), Γιώργο Βασιλάτο (κιθάρες) Mάριος-Λαζ Ιωαννίδη (κιθάρες/φωνή), Θοδωρή Kαπετανάκο (μπάσο), Sam Marlieri (σαξόφωνο).

Mία μοναδική βραδιά με επιλεγμένα τραγούδια του David Bowie που θα μας ξεναγήσoυν στην ιστορία της μουσικής του, τόσο χρονολογικά όσο και υφολογικά, θυμίζοντας μας γιατί όλοι θα αγαπάμε τον David Bowie για πάντα!

Ιδέα/καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μπίλιος

Είσοδος αυστηρά μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper 96.6

Xoρηγοί:

ΔΕΗ

Campari. Aπολαύστε υπεύθυνα.