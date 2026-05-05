Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου

Η Θεοδοσία Τσάτσου, έρχεται για μία βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6, τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 και μισή το βράδυ, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

Η Θεοδοσία Τσάτσου δεν ανήκει σε καλούπια. Kινείται ανάμεσα σε ήχους και διαθέσεις, σαν μια φωνή που κουβαλά μνήμη και ένστικτο μαζί. Από τη Μελβούρνη έως τη Θεσσαλονίκη, η διαδρομή της μοιάζει με μια εσωτερική μετατόπιση που βρίσκει διέξοδο στη μουσική, στο σώμα και στον λόγο. Η φωνή της, άλλοτε αιχμηρή και άλλοτε τρυφερή, δεν ερμηνεύει απλώς. Aφηγείται, αποκαλύπτει, δοκιμάζει όρια.

Από την πρώτη της εμφάνιση με τους Μπλε έως την προσωπική της πορεία, χτίζει έναν ήχο που δεν υπακούει σε ταμπέλες. Pop, rock, blues και ποιητικά στοιχεία συνυπάρχουν.



Στη σκηνή, η παρουσία της είναι βιωματική: μια ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ευθραυστότητα, που μετατρέπει κάθε live σε εμπειρία.

