Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, το Saturday Night Live πρόβαλε το πιο πρόσφατο επεισόδιο της 51ης σεζόν, με παρουσιαστή τον Josh O’Connor και μουσική καλεσμένη τη Lily Allen.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού "Madeline" από το τελευταίο άλμπουμ της δημοφιλούς ερμηνεύτριας, "West End Girl" - σε ένα τραγούδι στο οποίο η αφηγήτρια αντιμετωπίζει μια γυναίκα ονόματι Madeline που κοιμήθηκε με τον σύζυγό της - εμφανίστηκε απροσδόκητα η Dakota Johnson. Οι δύο πανέμορφες μελαχρινές αναστάτωσαν το στούντιο και τα μηχανάκια τηλεθέασης.

Η τραγουδίστρια ερμήνευε το κομμάτι στο πλάι της σκηνής, ενώ η Johnson καθόταν κρυμμένη πίσω από μια διάφανη κουρτίνα, περιμένοντας τη στιγμή που θα διάβαζε ένα μήνυμα ενσαρκώνοντας τον ρόλο της. Πριν ολοκληρωθεί το τραγούδι, η Johnson βγήκε από πίσω από την κουρτίνα, αποκαλύπτοντας την παρουσία της στο κοινό, και ενώθηκε με την Allen στο κέντρο της σκηνής.

«Μισώ το γεγονός ότι περνάς τόσο πολύ πόνο αυτή τη στιγμή… Μου είπε ότι ήξερες πως αυτό συνέβαινε και ότι είχε την πλήρη συγκατάθεσή σου», είπε η Johnson ως Madeline.

«Αν λέει ψέματα γι’ αυτό, τότε σε παρακαλώ πες το μου. Γιατί έχω κι εγώ τα δικά μου συναισθήματα σχετικά με την ανεντιμότητα. Τα ψέματα δεν είναι κάτι στο οποίο θέλω να μπλεχτώ», κατέληξε η Johnson.

Η πρωταγωνίστρια του Fifty Shades of Grey φίλησε στη συνέχεια την Allen στο μάγουλο και οι δύο αγκαλιάστηκαν. Η Johnson έχει παρουσιάσει το SNL δύο φορές στο παρελθόν.

Η Allen ερμήνευσε επίσης το «Sleepwalking» από το άλμπουμ West End Girl, το οποίο αναφέρεται στον χωρισμό της από τον David Harbour, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο SNL.

Στο «Sleepwalking», η Allen περιγράφει τις απογοητεύσεις της από την προηγούμενη σχέση της με στίχους όπως:

«Κοιτώντας πίσω, είναι τόσο παράλογο / Φυσικά σε εμπιστεύτηκα και πήρα τα λόγια σου τοις μετρητοίς… / Δεν υπήρχε ρομαντισμός από τότε που παντρευτήκαμε… / Αλλά με άφησες να νομίζω πως ήταν στο μυαλό μου / Και όχι κάτι που είχε να κάνει με εκείνα τα κορίτσια στο κρεβάτι σου».

Η Allen κυκλοφόρησε το West End Girl τον Οκτώβριο. Το άλμπουμ περιλαμβάνει αποκαλυπτικούς στίχους εμπνευσμένους από τη διάλυση του γάμου της με τον Harbour, αν και η ίδια έχει δηλώσει ότι κάποια από τα τραγούδια είναι γραμμένα «σε χαρακτήρα».

Είχε δηλώσει παλαιότερα στο Perfect Magazine ότι οι στίχοι «θα μπορούσαν να θεωρηθούν αυτομυθοπλασία» — ένα είδος που συνδυάζει αυτοβιογραφία και μυθοπλασία — ενώ σε δελτίο Τύπου για το άλμπουμ εξήγησε:

«Προσπάθησα να καταγράψω τη ζωή μου σε μια νέα πόλη και τα γεγονότα που με οδήγησαν στο σημείο που βρίσκομαι τώρα. Ταυτόχρονα, χρησιμοποίησα κοινές εμπειρίες ως βάση για τραγούδια που προσπαθούν να εμβαθύνουν στο γιατί εμείς οι άνθρωποι συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε, οπότε ο δίσκος είναι ένα μείγμα γεγονότων και μυθοπλασίας».

Το West End Girl περιλαμβάνει στίχους για την εξερεύνηση μιας ανοιχτής σχέσης παρά τους αρχικούς δισταγμούς, και στη συνέχεια την ανακάλυψη ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας δεν ήταν αυτοί που αρχικά είχαν γίνει κατανοητοί. Μερικοί τίτλοι τραγουδιών είναι τα «Pussy Palace» και «Nonmonogamummy».

