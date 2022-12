Τα Παιδικά Emmy: Βραβεία στους ηθοποιούς - διάσημες «φωνές» των κινουμένων σχεδίων

Ο Καναδός ηθοποιός φωνής Έρικ Μπάουζα κέρδισε στην κατηγορία «Εξαιρετική φωνητική απόδοση σε πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων» για τη σειρά "Looney Tunes Cartoons" του HBO Max

Τα Παιδικά και Οικογενειακά Βραβεία είναι νέο τμήμα των βραβείων Emmy που στοχεύουν να αναδείξουν τους καλύτερους στην παιδική και οικογενειακή τηλεόραση. Στο παρελθόν, πολλές από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον νέο τμήμα περιλαμβάνονταν στα Βραβεία Emmy Πρωινής Ζώνης - Daytime Emmy Awards.

Στην πρώτη τελετή απονομής της διοργάνωσης, ο Καναδός ηθοποιός φωνής Έρικ Μπάουζα κέρδισε Παιδικό Βραβείο Emmy στην κατηγορία «Εξαιρετική φωνητική απόδοση σε πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων» για το έργο του ως Μπαγκς Μπάνι, Μάρβιν ο Αρειανός, Ντάφι Ντακ και Τουίτι στη σειρά "Looney Tunes Cartoons" του HBO Max.

Ο Έρικ Μπάουζα ήταν συνυποψήφιος με τους Μαρκ Χάμιλ (Skeletor) στο Masters of the Universe: Revelations του Netflix, Τομ Κένι (Spongebob Squarepants), Γκρέι Ντε Λάιλ για τους ρόλους της στο "The Loud House" και τον Φράνκ Γουέλκερ για τους ρόλους του στο "Scooby-Doo And Guess Who;".

Ο Έρικ Μπάουζα είχε κερδίσει τα προηγούμενα χρόνια Βραβεία Emmy Πρωινής Ζώνης για το έργο του στις σειρές "Looney Tunes Cartoons", "Muppet Babies" και "The Adventures of Puss in Boots".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.