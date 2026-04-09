Ούμα Θέρμαν: Ξανά στον ρόλο της Charley για το νέο κύκλο του «Dexter»

Η Ούμα Θέρμαν επιστρέφει στη διάσημη σειρά «Dexter: Resurrection». Σύμφωνα με το Variety η σταρ θα συμμετάσχει στον δεύτερο κύκλο της παραγωγής του Paramount+ Premium, ενσαρκώνοντας ξανά τον ρόλο της Charley, μιας πρώην αξιωματικού των Ειδικών Δυνάμεων που ήταν επικεφαλής ασφαλείας του μυστηριώδους δισεκατομμυριούχου Leon Prater.

Στο τέλος της 1ης σεζόν, η Charley διέκοψε τη συνεργασία της με τον Prater, αφού ανακάλυψε ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη της. Ο Μάικλ Σ. Χολ επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο του Dexter Morgan, ενώ ο βραβευμένος με Emmy Μπράιαν Κοξ προστίθεται επίσης στο καστ υποδυόμενος τον Don Framt, τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο γνωστό ως «New York Ripper».

Αν και η Θέρμαν είναι περισσότερο γνωστή για τους κινηματογραφικούς της ρόλους, στο παρελθόν ήταν υποψήφια για Emmy για την guest εμφάνισή της στη σειρά «Smash», ενώ κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στην ταινία του HBO «Hysterical Blindness». Πρόσφατα εμφανίστηκε επίσης στις σειρές «Super Pumped» και «Suspicion».

Η ηθοποιός ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία «Pulp Fiction» το 1995. Στις πρόσφατες συμμετοχές της περιλαμβάνονται οι ταινίες «Oh Canada», «Red, White, and Royal Blue» και «Hollywood Stargirl».

Ο δημιουργός του «Dexter», Κλάιντ Φίλιπς, επιστρέφει και σε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού στο νέο κύκλο της σειράς, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον πρωταγωνιστή και τους Σκοτ Ρέινολντς, Μάρκος Σιέγκα, Τόνι Χερνάντεζ και Λίλι Μπερνς, μεταξύ άλλων. Η παραγωγή ανήκει στα Paramount Television Studios και Counterpart Studios.

Πηγή: skai.gr

