Η Μαρία Σολωμού επέλεξε να ντυθεί φέτος «Σερ» στις Απόκριες, με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram να κάνουν θραύση. Η ηθοποιός αντέγραψε το στιλ της διάσημης Αμερικανίδας τραγουδίστριας και έδειχνε να το απολαμβάνει.
Η Μαρία Σολωμού έχει πει ουκ ολίγες φορές πως λατρεύει τις Απόκριες και φροντίζει να διασκεδάζει με την παρέα της. Η ηθοποιός τραγούδησε και την επιτυχία «If i could turn back time» της Σερ, γράφοντας στην ανάρτησή της: «Homage στη Θεάρα…».
Η Μαρία Σολωμού, η οποία δήλωσε πρόσφατα πως έχει χωρίσει από τον Mente Fuerte, πραγματοποίησε ένα ταξίδι στο Μιλάνο και επέστρεψε στην Ελλάδα. Προσπαθεί να αποφορτιστεί και να διασκεδάσει.
