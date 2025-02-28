Η Σάρον Στόουν θα συμμετάσχει στην τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Euphoria» του HBO. «Λίγα πράγματα είναι πιο συναρπαστικά από το να συνεργάζεσαι με αυτή την απίστευτη ομάδα», δήλωσε η βραβευμένη ηθοποιός.

«Από την ιδιοφυΐα του Σαμ Λέβινσον μέχρι την ωμή αλλά εκλεπτυσμένη δύναμη αυτού του βαθιά συγκινητικού καστ και του αφοσιωμένου συνεργείου. Είναι τιμή μου να είμαι Euphoric», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάρον Στόουν.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον ρόλο της Στόουν στη νέα σεζόν. Η ηθοποιός εντάσσεται σε ένα ενισχυμένο καστ, στο οποίο προστέθηκαν επίσης οι Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert και Anna Van Patten.

Το τελευταίο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν προβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Οι νέες ιστορίες θα εκτυλίσσονται αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης σεζόν, με τους βασικούς χαρακτήρες να έχουν αφήσει πίσω τους τα σχολικά τους χρόνια.

'Euphoria' Officially Adds Sharon Stone to Season 3 Cast: 'I Am Honored to Be Euphoric' https://t.co/5OkrQH7ydl — Variety (@Variety) February 27, 2025

Η Stone είναι περισσότερο γνωστή για κινηματογραφικούς ρόλους όπως η Catherine Tramell στην ταινία «Basic Instinct» (1992) του Paul Verhoeven και η Ginger McKenna στην ταινία «Casino» (1995) του Martin Scorsese. Η τηλεοπτική της δουλειά περιλαμβάνει το «War and Remembrance», που προβλήθηκε στο ABC το 1987, το «Mosaic» του Steven Soderbergh, που προβλήθηκε στο HBO το 2018, και το «Ratched» του Ryan Murphy, που «έτρεξε» στο Netflix το 2020, καθώς και την ταινία του 2000, «If These Walls Could Talk 2», του HBO.

Sharon Stone has joined the cast of #Euphoria Season 3.



“There is little more exciting than going to work with this team of thrilling talent. From the genius of Sam Levinson to the raw sophistication of this profoundly moving cast and tight crew. I am honored to be Euphoric.” pic.twitter.com/b9X6EqLGmW — euphoria (@euphoriaHBO) February 27, 2025

Πηγή: skai.gr

