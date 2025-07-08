Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Λήμνο και σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου στις 14.45. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από την πρωτεύουσα του νησιού, τη Μύρινα και μας παρουσιάζουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα για το πανέμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου.

Δείτε το trailer:

Η Μύρινα δεν είναι μια συνηθισμένη πρωτεύουσα νησιού, ζει αυθεντικά μέσα στην απλότητα και τη γαλήνη, ανεπηρέαστη από τις σειρήνες του μαζικού τουρισμού. Οι ιστορικές συνοικίες της συναγωνίζονται μεταξύ τους τόσο στη φυσική ομορφιά όσο και στην αρχιτεκτονική δεξιότητα. Γνωρίζουμε την πλούσια γαστρονομία της και τους δημιουργικούς ανθρώπους που την αναδεικνύουν.

Στο Παλαιό Πεδινό Λήμνου ένα ζευγάρι ανοικοδόμησε από τα θεμέλια τον οικισμό, που είχε ερημώσει έπειτα από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου πριν από 57 χρόνια. Δεν έχουν καταγωγή από το νησί, βρέθηκαν για διακοπές πριν από 20 χρόνια, τους μάγεψε ο τόπος και αποφάσισαν να παντρευτούν εκεί, ξεκινώντας μια νέα ζωή.

Κάθε χρόνο δυστυχώς, οι κάτοικοι του νησιού αγωνιούν για το αν θα έχουν καράβι τον χειμώνα. Ακόμα και για πολλές εβδομάδες δεν έρχεται πλοίο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται ελλείψεις σε βασικά αγαθά και να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και ιατρικές υπηρεσίες.

Από τη Λήμνο ταξιδεύουμε στον Άη Στράτη με τους 180 μόνιμους κατοίκους και τα 20 παιδιά σχολικής ηλικίας. Το σοβαρότερο πρόβλημα του Άη Στράτη παραμένει εδώ και δεκαετίες η απομόνωσή του. Υπάρχουν περίοδοι, ειδικά τον χειμώνα, που μένει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση ακόμα και 4 μήνες. Όμως αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν τον τόπο τους, είναι δεμένοι με την ιστορία του και αρνούνται να τον εγκαταλείψουν. Στον Άη Στράτη συναντάμε και μία γυναίκα κτηνοτρόφο, η οποία μας μιλάει για την ενασχόλησή της με τα ζώα και εξηγεί τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω της απομόνωσης του νησιού.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

Καθημερινά στις 14.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

