Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 15.00, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει τη σεζόν στον ΣΚΑΪ με ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες, μουσικές, γεύσεις από την πατρίδα μας, αλλά και χώρες του εξωτερικού που ζουν Έλληνες. Οι ρεπόρτερ της εκπομπής, ζωντανά από τη Θεσπρωτία και τους Παξούς και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης από το studio κάνουν μια αναδρομή στα οδοιπορικά όλης της χρονιάς.

Καθ’ όλη της διάρκεια της χρονιάς, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «όργωσε» την ελληνική περιφέρεια και τις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού και έδωσε φωνή στους κατοίκους της. Από τον Έβρο έως την Κρήτη και από τη Ρόδο έως την Κέρκυρα, η εκπομπή… έγραψε χιλιόμετρα. Για 2η χρονιά, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγήκε ζωντανά από περισσότερα από 100 διαφορετικά σημεία της χώρας και ταξίδεψε σε Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία, Αλβανία και Βουλγαρία.

Σε περισσότερα από 3.000 ρεπορτάζ, video και live συνδέσεις αναδείχθηκαν οι ομορφιές κάθε τόπου, οι ανθρώπινες ιστορίες, η ζωή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι μεγάλων και μικρών πόλεων στην επαρχία, απομακρυσμένων ορεινών χωριών και νησιών άγονης γραμμής. Από τις πόλεις του εξωτερικού, είδαμε ρεπορτάζ και ιστορίες από τις εκεί ελληνικές κοινότητες.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ανέδειξε την αυθεντική ψυχή της Ελλάδας και έφερε στο φως την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου μέσα από ιστορίες, αφηγήσεις, εμπειρίες και τον μοναδικό τρόπο ζωής των κατοίκων της περιφέρειας και των Ελλήνων του εξωτερικού.

Ένα επεισόδιο με τα πιο χαρακτηριστικά ρεπορτάζ της σεζόν και τα οδοιπορικά του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα στις 15.00, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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