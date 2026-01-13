Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην Αιτωλοακαρνανία και παρουσιάζει ακόμη περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer

Γολγοθάς χωρίς τέλος για τους καρδιοπαθείς της Αιτωλοακαρνανίας, με δεκάδες ασθενείς να κάνουν αγώνα δρόμου με τον χρόνο. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, στη μονάδα εμφραγμάτων, εκεί που κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο. Μία αντιπαράθεση μεταξύ δύο εταιρειών όμως, δημιουργεί κώλυμα στη δημιουργία του αιμοδυναμικού, ενός τμήματος ζωτικής σημασίας για τους καρδιοπαθείς.

O συνοικισμός Κάτω Δοσούλα είναι περιοχή που είναι περισσότερο γνωστή ως “Καρέλι” από την αντίστοιχη κατασκευή που είναι το μοναδικό μέσο για διάβαση του ποταμού Εύηνου στο σημείο αυτό. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς στον Εύηνο, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχει άλλου τύπου γέφυρα για να περάσει κάποιος στην απέναντι όχθη του ποταμού, στη Στράνωμα. Η συρμάτινη γέφυρα έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας και το καρέλι πλέον αποτελεί τη μοναδική λύση για όποιον θέλει να περάσει στην απέναντι όχθη.

Από νησί των πειρατών, σε εκείνο των εφοπλιστών. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης έκανε την αρχή και τα έργα που έκανε στον Σκορπιό μέσα σε μια πενταετία το μεταμόρφωσαν. Το νησάκι απέκτησε αυτονομία σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, φυτεύτηκαν εκατοντάδες φυτά, λουλούδια και δέντρα που τα έφεραν από διάφορα σημεία του κόσμου. Μέχρι το ‘70 γνώρισε δόξα, έρωτες, πάθη, ρομάντζα, ενώ από τον Σκορπιό πέρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, πολιτικοί και καλλιτέχνες. Από το 1980 έως το 2013, που πέρασε στον Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ γνώρισε στιγμές ηρεμίας. Πλέον, ο Ρώσος μεγιστάνας το έχει μετατρέψει σε ένα άκρως ιδιωτικό νησί και εμείς επιχειρήσαμε να το προσεγγίσουμε δια θαλάσσης, πάντα εξ αποστάσεως, διότι υπάρχει ασφάλεια από άκρη σε άκρη και θαλάσσια σύνορα.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.