Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει ξεχωριστά ρεπορτάζ και ιστορίες από το Πήλιο. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στην Πορταριά, με τη θέα να απλώνεται ως το Βόλο, μια Βολιώτισσα food blogger μας ετοίμασε το αυθεντικό πηλιορείτικο σπετσοφάι και αποκάλυψε όλα τα μυστικά του. Από τα συστατικά που το καθιστούν αυθεντικό μέχρι την προέλευση του ονόματός του.

Ο ιμάντας ισορροπίας, η τοξοβολία και το εντυπωσιακό zipline προσφέρουν στον επισκέπτη της Τσαγκαράδας Πηλίου μια δυνατή μίξη πρόκλησης, συγκέντρωσης και αδρεναλίνης. Από τη λεπτή γραμμή του slackline μέχρι το αίσθημα «πτήσης» στο zipline, κάθε δραστηριότητα αξιοποιεί το φυσικό τοπίο με διαφορετικό τρόπο. Στο κέντρο όλων αυτών βρίσκεται ο Εμψυχωτής Δραστηριοτήτων, Νικόλας Μέλης, ο οποίος δημιούργησε ένα υπαίθριο πάρκο περιπέτειας μέσα στο βουνό, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ζήσουν τη φύση πιο ενεργά και πιο ουσιαστικά.

Στον Άγιο Δημήτριο Πηλίου, ο κ. Αλέξανδρος παλεύει καθημερινά για την επιβίωσή του μέσα σε μια αυτοσχέδια καλύβα. Στο πλευρό του στέκεται μόνο ο κ. Κώστας, ο άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να τον στηρίζει, ακόμη κι όταν κάποιοι συγχωριανοί προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από το μοναδικό του καταφύγιο. Κι όμως, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, εκείνος συνεχίζει με το ίδιο ζεστό χαμόγελο, παρέα με τα σκυλάκια και τις κατσικούλες του.

Δείτε το trailer:

